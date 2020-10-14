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Bakan Varank: Sanayileşme İcra Komitesini kuruyoruz

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Son dönemin en kritik yapısal reformu hayata geçti, Cumhurbaşkanı'mızın başkanlığında Sanayileşme İcra Komitesini kuruyoruz" açıklamasında bulundu.
Bakan Varank: Sanayileşme İcra Komitesini kuruyoruz

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, 14 Ekim Dünya Standartlar Günü kapsamında standardizasyon konusunda güncel gelişmelerin değerlendirileceği seminerde video konferans yoluyla konuştu.

Varank, "Son dönemin en kritik yapısal reformu hayata geçti, Cumhurbaşkanımızın başkanlığında Sanayileşme İcra Komitesini kuruyoruz." dedi.

Varank, "Sanayileşme İcra Komitesi ile mevcut kabiliyetlerimizi daha üst basamaklara taşıyacak küresel rekabetin vazgeçilmez bir oyuncusu olacağız." ifadelerini kullandı.

Bakan Varank, "Sanayileşme İcra Komitesi ile mevcut kabiliyetlerimizi daha üst basamaklara taşıyacak küresel rekabetin vazgeçilmez bir oyuncusu olacağız." diye konuştu.

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