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Bakan Varank: Şanlıurfa'da 13 fabrika üretime başladı, 6 fabrika yolda

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Cazibe Merkezlerini Destekleme Programı meyvelerini veriyor. Ayakkabıcılar Sanayi Bölgesi ile yeni bir ekosistem oluşturduk. 13 fabrika üretime başladı, 6 fabrika yolda." dedi.
Bakan Varank: Şanlıurfa'da 13 fabrika üretime başladı, 6 fabrika yolda

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; Türkiye'nin en genç nüfusuna sahip ili Şanlıurfa, ayakkabı üretim merkezi oluyor. Ayakkabıcılar Sanayi Bölgesi Projesi'nin ilk etabı, Şanlıurfa Organize Sanayi Bölgesi ve Türkiye Ayakkabı Sanayicileri Derneği'nin ortaklığında Cazibe Merkezleri'ni Destekleme Programı kapsamında verilen destekler ile hayata geçirildi. İki yılda tamamlanan ilk etap 23 milyon TL'ye mal oldu. Projenin 15.5 milyon lirası Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından karşılandı. 2019 yılı sonunda üretime geçen fabrikalarda pandemiye rağmen istihdam edilen kişi sayısı bin 700’e ulaştı. Kadın istihdamı yüzde 25 olarak gerçekleşti. Firmaların ayakkabı imalatı kapasitesi yıllık 10 milyon çifte ulaştı. Üretimin yaklaşık 5 milyon çifti doğrudan ihraç ediliyor. Fabrikaların tam kapasite üretime geçmesi ile çalışan sayısının 3 bine, kadın istihdamının da yüzde 40’a çıkması hedefleniyor.

EKOSİSTEM OLUŞUYOR

Projenin başarıyla sonuçlanmasının ardından Şanlıurfa’da yeni bir ekosistem oluşmaya başladı. Sektörün en büyük taban imalatçılarından biri, İstanbul’daki üretimini Şanlıurfa’ya taşıma kararı aldı. Üretime geçen firmada orta vadede bin yeni istihdam hedefliyor. Sektörün ihtiyaç duyduğu hammadde ihtiyacının Şanlıurfa’da karşılanması için de bir işletme, 40 milyon TL’lik suni deri üretim tesisi yatırımı için OSB’den yer tahsis sürecini başlattı.

SIRADA İKİNCİ ETAP VAR

İlk etapta yer alamayan birçok firma, ikinci etap ile ilgili taleplerini dile getirdi. Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi ile Haliliye Belediyesi, ikinci etabın yapımı için 2020 Yılı Cazibe Merkezlerini Destekleme Programı'na bir proje sundu. Toplam bütçesi 18,8 milyon TL olan projenin 16,9 milyon TL’si Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından karşılanacak. İkinci etapta Şanlıurfa OSB'de 6 yeni fabrika binası yapılacak. 4 bin 500 Şanlıurfalı iş imkanına kavuşacak.

BAKAN VARANK: YENİ BİR EKOSİSTEM OLUŞTURDUK

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Şanlıurfa'da başlatılan yatırım hamlesini sosyal medya hesabından duyurdu. Twitter hesabından videolu mesaj yayınlayan Bakan Varank, "Cazibe Merkezlerini Destekleme Programı meyvelerini veriyor. Ayakkabıcılar Sanayi Bölgesi ile yeni bir ekosistem oluşturduk. 13 fabrika üretime başladı; 6 fabrika yolda. Ülkemizin en genç ili Şanlıurfamızda istihdam oluştururken ihracata da kapı aralıyoruz" ifadelerini kullandı.

ÇALIŞAN KADINLAR MUTLU

Ayakkabıcılar Sanayi Bölgesi Projesi kapsamında açılan bir fabrikada kalite kontrol elemanı olarak çalışan Kübra Akyıldız, ilk kez bir işte çalıştığını vurgulayarak, "Kadınların özellikle böyle bir iş yerinde çalışabilmesi çok gurur verici. Kendi ayaklarının üzerinde durmak iyi hissettiriyor" dedi. 11 ay işsizken fabrikanın kendisine ekmek kapısı olduğunu anlatan Makineci Ebru Urluk, "3 aydır buradayım. İşimi severek yapıyorum. Kadınlar da artık ekonomide var. Buradayız diyoruz. Burada kadınların sesiyiz" diye konuştu.

Kaynak: Haber Kaynağı
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