  • BIST 1.581
  • Altın 444,777
  • Dolar 7,3981
  • Euro 8,9644
  • Ankara -4 °C
  • İstanbul 5 °C
  • İzmir 3 °C
  • Konya -9 °C
»

Bakan Varank: Son 5 yılda yaptığımız yatırımlar ülkemizi savunma sanayisinde devler ligine çıkaracak

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, "İnanıyorum ki özellikle son 5 yılda yaptığımız yatırımlar çok kısa süre içinde ülkemizi savunma sanayisinde devler ligine çıkaracak." dedi.
Bakan Varank: Son 5 yılda yaptığımız yatırımlar ülkemizi savunma sanayisinde devler ligine çıkaracak

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Ankara’da "Savunma Sanayiinde Yerli ve Milli Üretim" temalı "3. Savunma Sanayii Buluşmaları" etkinliğine video konferans yöntemiyle katıldı.

Bakan Varank, yaptığı konuşmada, "İnanıyorum ki özellikle son 5 yılda yaptığımız yatırımlar çok kısa süre içinde ülkemizi savunma sanayisinde devler ligine çıkaracak." ifadesini kullandı.

Varank, "Çok yakın zamanda Avrupa semalarında da Türkiye'den satın alınan Bayraktar'ların ve Anka'ların uçtuğunu göreceğiz." dedi.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Tatlı su miktarının yüzde 70'i tarımsal sulamada kullanılıyor21 Ocak 2021 Perşembe 10:42
  • Adalet Bakanı Gül: Adalet Bakanının hakim, savcı cübbesi yoktur21 Ocak 2021 Perşembe 10:41
  • Adana’da ‘torbacı’ operasyonu: 18 gözaltı21 Ocak 2021 Perşembe 10:21
  • İzmir merkezli FETÖ operasyonunda, Adana'da gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı21 Ocak 2021 Perşembe 10:21
  • Parkta cesedi bulunan kişi, 200 bin liralık borç nedeniyle öldürülmüş21 Ocak 2021 Perşembe 10:20
  • MSB: 3 terörist etkisiz hale getirildi21 Ocak 2021 Perşembe 10:20
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan Telegram ve BiP uygulamalarından bugünkü mesaisini paylaştı21 Ocak 2021 Perşembe 09:56
  • Ağrı'da termometreler sıfırın altında 28 dereceyi gösterdi21 Ocak 2021 Perşembe 09:55
  • Venezuela Devlet Başkanı Maduro: ABD ile yeni başlangıç yapmak istiyoruz21 Ocak 2021 Perşembe 09:44
  • Bolivya Devlet Başkan Yardımcısı Choquehuanca'dan 'Filistin yeniden olacak' mesajı21 Ocak 2021 Perşembe 09:43
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti