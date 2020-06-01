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Bakan Varank: Son iki çeyrekte güçlü toparlanma bekliyoruz

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, "Kovid-19 tedbirlerine uyulması ve salgının azalmasıyla son iki çeyrekte güçlü toparlanma bekliyoruz."﻿﻿ dedi.
Bakan Varank: Son iki çeyrekte güçlü toparlanma bekliyoruz

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, İmalat Sanayi Satın Alma Yöneticileri Endeksi'nin mayısta dip seviyeden döndüğünü belirterek, "Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uyulması ve salgının azalmasıyla son iki çeyrekte güçlü toparlanma bekliyoruz." ifadesini kullandı.

Varank, Twitter hesabından, İstanbul Sanayi Odası (İSO) Türkiye İmalat Satınalma Yöneticileri Endeksi'nin (PMI) mayısta bir önceki aya göre 7,5 puan artarak 40,9'a yükselmesine ilişkin değerlendirmede bulundu. 

Endeksin mayısta dip seviyeden döndüğüne işaret eden Varank, "Düşüşün hız kesmesi, sektörel toparlanma ve beklentilerin iyileşmesi, üretim için oldukça sevindirici. Kovid-19 tedbirlerine uyulması ve salgının azalmasıyla son iki çeyrekte güçlü toparlanma bekliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

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