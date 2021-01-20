  • BIST 1.556
  • Altın 442,627
  • Dolar 7,4424
  • Euro 9,0126
  • Ankara -4 °C
  • İstanbul 2 °C
  • İzmir 7 °C
  • Konya -3 °C
»

Bakan Varank: Teknoloji dünyasında, evrensel değerlerin, hesap verilebilirliğin tesis edilmesi gerekiyor

Bakan Varank, "Teknoloji dünyasında, evrensel değerlerin, adaletin, aşırılıklarla mücadelenin, otokontrolün ve hesap verilebilirliğin tesis edilmesi gerekiyor." dedi.
Bakan Varank: Teknoloji dünyasında, evrensel değerlerin, hesap verilebilirliğin tesis edilmesi gerekiyor

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "TOBB-Vodafone Teknolojide Yerli Üretim ve KOBİ’lerin Gücü” programına video konferansla katıldı.

Varank, "Teknoloji dünyasında, evrensel değerlerin, adaletin, aşırılıklarla mücadelenin, otokontrolün ve hesap verilebilirliğin tesis edilmesi gerekiyor. Birinci Sanayi Devrimi'ni kazananların kurduğu sömürge düzeninin bir benzerinin, bugün 4. Sanayi ve Teknoloji Devrimi'nde yaşanmasının önüne geçmeliyiz." dedi.

"Teknolojik gelişmenin getirdiği esneklik, hiç kimseye sorumsuzluk, kuralsızlık hakkı tanımıyor. Şirketlerin, evrensel normları hiçe sayarak, kendi kurallarını oluşturma çabalarına müsaade edemeyiz." diyen Varank, şunları söyledi:

"Türkiye'de, Türk vatandaşları üzerinden ticari faaliyet yürütüyorsanız, bu insanlara karşı sorumlusunuz. Sıradan insanların haklarına riayet etmek, kişisel verilerine, mahremlerine saygı göstermek zorundasınız. Bu, Avrupa'daki insanlar için geçerli olduğu kadar Afrika'daki insanlar için de Türkiye'deki insanlar için de geçerlidir."

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Türkiye 2020'de de Gürcistan'ın en büyük ticaret ortağı oldu20 Ocak 2021 Çarşamba 15:02
  • Avro Bölgesi'nde yıllık enflasyon aralıkta sıfırın altında kaldı20 Ocak 2021 Çarşamba 15:01
  • Borsa günün ilk yarısında geriledi20 Ocak 2021 Çarşamba 15:00
  • Faiz yükseldi yatırım durdu20 Ocak 2021 Çarşamba 11:27
  • Bakan Dönmez duyurdu: Bir rekor daha kırıldı20 Ocak 2021 Çarşamba 10:46
  • Borsa güne yükselişle başladı20 Ocak 2021 Çarşamba 10:32
  • Çin’e kuru meyve ihracatı yüzde 21 arttı20 Ocak 2021 Çarşamba 10:31
  • Dolar yatay başladı20 Ocak 2021 Çarşamba 09:56
  • Sudan cüneyhi dolar karşısında dip yaptı20 Ocak 2021 Çarşamba 09:54
  • Küresel piyasalarda gözler ABD'deki yemin törenine çevrildi20 Ocak 2021 Çarşamba 09:52
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti