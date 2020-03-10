  • BIST 105.514
  • Altın 327,451
  • Dolar 6,1280
  • Euro 6,9759
  • Ankara 10 °C
  • İstanbul 13 °C
  • İzmir 13 °C
  • Konya 9 °C
»

Bakan Varank: TSE periyodik muayenelerden sorumlu olacak

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, "Ülkedeki 11 bin LPG ve 13 bin akaryakıt istasyonundaki 290 bin pompa ile 25 bine yakın kantarın periyodik muayenesi 2 yıl içinde yapılacak." dedi.
Bakan Varank: TSE periyodik muayenelerden sorumlu olacak

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Ölçü Aletlerinin Periyodik Muayeneleri Projesi" açılış programında yaptığı konuşmada, "Yeni dönemde Bakanlığımız ani denetimlere ve şikayet muayenelerine odaklanırken, TSE periyodik muayenelerden sorumlu olacak." dedi.

Varank, "Ülkedeki 11 bin LPG ve 13 bin akaryakıt istasyonundaki 290 bin pompa ile 25 bine yakın kantarın periyodik muayenesi 2 yıl içinde yapılacak." diye konuştu.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • KKTC'de ilk koronavirüs vakası10 Mart 2020 Salı 09:44
  • Hindistan'da 48 saatte 4 cami yakıldı10 Mart 2020 Salı 09:36
  • Haliç Köprüsü'nde üstünde metrobüs kazası10 Mart 2020 Salı 09:34
  • Bakan Koca: Türkiye'de şu ana kadar tespit edilmiş koronavirüs vakası yoktur10 Mart 2020 Salı 09:20
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Brüksel’de Suriye mesajı: Hiçbir Avrupa ülkesi kayıtsız kalamaz10 Mart 2020 Salı 09:15
  • MSB: Kandil'de sözde yönetici 5 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi10 Mart 2020 Salı 09:04
  • Osman Kavala 'casusluk' suçundan tutuklandı10 Mart 2020 Salı 08:59
  • Amik Ovası, baharın gelişiyle rengarenk oldu10 Mart 2020 Salı 08:00
  • Türkiye’den ABD’ye seyahat ettiği belirtilen kadında koronavirüs çıktı10 Mart 2020 Salı 07:56
  • Göçmenler için kritik tarih10 Mart 2020 Salı 07:38
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti