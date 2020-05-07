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Bakan Varank: Türk sanayisinin zayıflamasına müsaade etmeyeceğiz

Bakan Varank, "Türk sanayisinin zayıflamasına müsaade etmeyeceğiz. Üretimi ayakta tutacak ve rekabet gücümüzü artıracak politikaları uygulayacağız." dedi.
Bakan Varank: Türk sanayisinin zayıflamasına müsaade etmeyeceğiz

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Türk sanayisinin zayıflamasına müsaade etmeyeceğiz. Üretimi ayakta tutacak ve rekabet gücümüzü artıracak politikaları uygulayacağız. Rekabet gücümüzün temelinde üretim, dünya piyasalarına sunduğunuz kaliteli mal ve hizmetler olmalı." dedi.

Bakan Varank, şöyle devam etti:

"Türk Standardları Enstitüsü aracılığıyla sanayi işletmelerinde alınması gereken önlemlere ilişkin rehber doküman hazırlamaya başladık."

Kaynak: Haber Kaynağı
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