Bakan Varank: Türkiye, 2020'yi asgari hasarla atlatacak

Sanai ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Denizli OSB Teknik Koleji'ni (DOSTEK) ziyaret etti.

AYDEM firmasına ait güneş paneli üretim tesisini ziyaret eden Bakan Varank, daha sonra Laodikya Antik Kenti'ne geçti. Laodikya Kazı Heyeti Başkanı Prof. Dr. Celal Şimşek, yapılan çalışmalar hakkında Bakan Varank'a bilgi verdi. Antik kenti gezen Varank kazı çalışmalarını inceledi.

Burada basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Bakan Varank, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinasyonundaki Güney Ege Kalkınma Ajansı'nın UNESCO Dünya Kültür Mirası Geçici Listesi'nde yer alan Leodikya Antik Kenti'ndeki 2 önemli yapının gün yüzüne çıkartılmasına olanak sağladığını söyledi.

LAODİKYA'YA DESTEK DEVAM EDECEK

2 bin 200 yıllık tarihe sahip Laodikya'daki çalışmalara destek vermeye devam edeceklerini kaydeden Bakan Varank, "Laodikya'daki kilisenin restorasyonundan sonra buranın ziyaretçi sayısı 40 binden 200 bine çıktı. Bundan sonraki dönemde GEKA ve Büyükşehir Belediyesi ile birlikte bu muhteşem antik kentteki diğer antik yapıları gün yüzüne çıkarmak için projelere destek vermeye devam edeceğiz. Anadolu coğrafyası antik tiyatrolar yönünden çok zengin. Laodikya'daki antik tiyatro 98 metre genişliğe sahip. Anadolu medeniyetlerinin bu denli zengin olması ve Türkiye'nin bunlara ev sahipliği yapması ve bunun da turizm anlamında büyük katkılar sağlamasını önemsiyoruz. Türkiye'nin her tarafında sanayi ve teknolojiye yatırımın yanında şehirlerin potansiyelini ortaya çıkaracak turizm, tarım alanlarında farklı projeler destekliyoruz. Laodikya'da böyle bir projeye destek vermekten mutluluk duyuyoruz. 2 bin 200 yıllık geçmişe sahip bu antik kentte yaptığımız çalışmalarla Denizli'yi sanayi ve tarım şehri olmanın yanında turizmin de en önemli şehirlerinden biri haline getireceğiz" dedi.