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Bakan Varank: Türkiye Açık Kaynak Platformu çalışmalarına kalkınma ajanslarımız 30 milyon lira katkı sunacak

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank: "Proje ekibimizin hazırladığı Türkiye Açık Kaynak Platformunun iki yıllık çalışmalarına kalkınma ajanslarımız 30 milyon lira katkı sunacak." dedi.
Bakan Varank: Türkiye Açık Kaynak Platformu çalışmalarına kalkınma ajanslarımız 30 milyon lira katkı sunacak

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, "Proje ekibimizin hazırladığı Türkiye Açık Kaynak Platformunun iki yıllık çalışmalarına kalkınma ajanslarımız 30 milyon lira katkı sunacak." dedi.

Bakan Varank, "Açık Kaynak Platformu kanalıyla kodlama eğitim programları düzenleyecek ve Bilişim Vadisi ile İstanbul'da yazılım okulları açacağız." diye konuştu.

Varank, "Türkiye'nin aşı üretim tesisi olmadığı söyleniyor, doğru değil. Bu yönde yapılan açıklamalar bence iyi niyetli de değil." ifadelerini kullandı.

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