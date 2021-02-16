Bakan Varank: Türkiye ile Birleşik Krallık'ın iş birliği AB pazarlarındaki rekabetçi konumumuzu korumada önemli

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, "Türkiye ile Birleşik Krallık'ın, ekonomi, bilim, teknoloji alanlarındaki iş birliği, AB pazarlarındaki rekabetçi konumumuzu korumada önemli." dedi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, video konferansla katıldığı “Birleşik Krallık Teknoloji Haftası” etkinliğinde yaptığı konuşmada, "Türkiye ile Birleşik Krallık'ın, ekonomi, bilim, teknoloji alanlarındaki iş birliği, AB pazarlarındaki rekabetçi konumumuzu korumada önemli." dedi.

Bakan Varank, "Yenilenebilir enerji ve çevre teknolojileri alanlarında Birleşik Krallık ile önümüzdeki dönemde yeni iş birlikleri hedefliyoruz." diye konuştu.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, "Uzay ve havacılık sanayimizi güçlendirecek, uzaya bağımsız erişim sağlayacak tesis ve teknolojileri Birleşik Krallık ile geliştirebiliriz." şeklinde ifade etti.