  • BIST 104.520
  • Altın 371,894
  • Dolar 6,7690
  • Euro 7,4165
  • Ankara 16 °C
  • İstanbul 17 °C
  • İzmir 15 °C
  • Konya 16 °C
»

Bakan Varank: Ülkemizin demokrasi ve özgürlük kazanımları Cumhurbaşkanımızın 18 yıllık mücadelesiyle elde edildi

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, "Ülkemizin demokrasi ve özgürlük kazanımları bir parmak şıklatmayla değil, Cumhurbaşkanımızın 18 yıllık büyük mücadelesiyle elde edildi." ifadesinde bulundu.
Bakan Varank: Ülkemizin demokrasi ve özgürlük kazanımları Cumhurbaşkanımızın 18 yıllık mücadelesiyle elde edildi

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Ülkemizin demokrasi ve özgürlük kazanımları bir parmak şıklatmayla değil, Cumhurbaşkanımızın 18 yıllık büyük mücadelesiyle elde edildi." ifadesinde bulundu.

Bakan Varank, "Bugün itibarıyla binin üzerinde yoğun bakım solunum cihazımızın ihracatını gerçekleştirmiş durumdayız." dedi.

Bakan Varank, "Ekonomik konjonktür toparlanmaya başladı. Tüketici ve reel sektör güven endeksleri yukarı yönlü hareket ediyor." açıklamasında bulundu.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Merkez Bankası swap ihaleleri limitini arttırdı23 Mayıs 2020 Cumartesi 09:35
  • Ulusal varlık fonlarının önemi salgınla birlikte arttı22 Mayıs 2020 Cuma 16:43
  • ECB’nin Pandemi Acil Varlık Alım Programı genişletilebilir22 Mayıs 2020 Cuma 16:42
  • Bakan Albayrak: Destek paketlerimizle tüm vatandaşlarımıza kalkan olduk22 Mayıs 2020 Cuma 16:05
  • GÜBRETAŞ salgın döneminde satışlarını artırdı22 Mayıs 2020 Cuma 15:37
  • Ticaret Bakanı Pekcan: İhracatçılarımıza yönelik yeni Stok Finansman Destek Paketi'ni devreye alıyoruz22 Mayıs 2020 Cuma 14:13
  • Bakan Varank: Reel sektörden normalleşme yönünde olumlu sinyaller geldi22 Mayıs 2020 Cuma 13:15
  • Petrol devlerinin ilk çeyrek zararı 20 milyar doları aştı22 Mayıs 2020 Cuma 11:35
  • Türkiye karpuz ihracatına hızlı başladı22 Mayıs 2020 Cuma 11:34
  • Altın alımına fren22 Mayıs 2020 Cuma 06:04
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti