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Bakan Varank ve Başkan Oğuz’un Kahramankazan mesaisi

Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank’ı ziyaretinde, ilçelerinde hayata geçirdikleri ve yapım aşamasında olan projeler hakkında bilgi verdi.
Bakan Varank ve Başkan Oğuz’un Kahramankazan mesaisi

İlçeye değer katacak projeler masaya yatırıldı

Oğuz ve Varank, Kahramankazan’ın sanayi ve teknoloji alanındaki potansiyelini masaya yatırarak, ilçeye kazandırılabilecek yeni yatırımlara ilişkin fikir alışverişinde bulundu. 
Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank’ı makamımda ziyaret etti. Oğuz, ilçelerinde yaptıkları çalışmalar ve hayata geçirdikleri projelere ilişkin Bakan Varank’a bilgi verdi. Oğuz ayrıca, yapım aşamasında olan ve önümüzdeki günlerde yapımına başlanacak olan proje aşamasındaki çalışmaları da Bakan Varank’la paylaştı. Kahramankazan’ın sanayi ve teknoloji alanındaki potansiyelinin de masaya yatırıldığı görüşmede, bu alanlarda ilçeye kazandırılabilecek yeni yatırımlar hakkında fikir alışverişinde bulundu. 

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Kahramankazan için verimli görüşme

Bakan Varank, bu anlamlı ziyaretleri için Başkan Oğuz’a teşekkür ederek, Kahramankazan’ın ve Kahramankazan halkının her zaman yanında olduklarını ifade etti. Başkan Oğuz da, Kahramankazan açısından oldukça verimli bir görüşme olduğunu belirterek,“Kahramankazan’ımızın, büyük sanayi yatırımlarına kavuşması konusunda desteklerini hiçbir zaman esirgemeyen Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Sayın Mustafa Varank’la ilçemizle ilgili konuları görüşme imkanı bulduk. Projelerimizi ve Kahramankazan’ımızı konuştuk. Bakanımıza ilgi ve alakaları için ilçem adına teşekkür ediyorum” diye konuştu.

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