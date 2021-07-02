Bakan Varank: Yılın ilk çeyreğinde yüzde 7 gibi büyüme oranı yakaladık

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Gerede OSB'de Halavet Jelatin Fabrikası'nın açılış töreninde yaptığı konuşmada, "Yılın ilk çeyreğinde yüzde 7 gibi büyüme oranı yakaladık" dedi.