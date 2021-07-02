  • BIST 1.356
  • Altın 495,729
  • Dolar 8,7005
  • Euro 10,3082
  • Ankara 33 °C
  • İstanbul 29 °C
  • İzmir 35 °C
  • Konya 32 °C
»

Bakan Varank: Yılın ilk çeyreğinde yüzde 7 gibi büyüme oranı yakaladık

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Gerede OSB'de Halavet Jelatin Fabrikası'nın açılış töreninde yaptığı konuşmada, "Yılın ilk çeyreğinde yüzde 7 gibi büyüme oranı yakaladık" dedi.
Bakan Varank: Yılın ilk çeyreğinde yüzde 7 gibi büyüme oranı yakaladık

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Gerede OSB'de Halavet Jelatin Fabrikası'nın açılış töreninde yaptığı konuşmada, "Yılın ilk çeyreğinde yüzde 7 gibi büyüme oranı yakaladık. OECD'nin yayımladığı son raporlarda da ekonomimiz, en güçlü toparlanma gösterecek ekonomilerden görülüyor." dedi.

Bakan Varank, "Ülkemizin ihtiyaç duyduğu bilim ve teknoloji yıldızlarını özel olarak yetiştirmek istiyoruz. TÜBİTAK Fen Lisesini eğitim sistemimize katmanın gururunu yaşıyoruz." ifadesini kullandı.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • MİT TIR'ları davasında kritik gelişme!02 Temmuz 2021 Cuma 10:10
  • Türkiye'de ilk kez 'Yükseköğretim Şurası' düzenlenecek02 Temmuz 2021 Cuma 10:08
  • Kısıtlamaların sona erdiği gece şırdancılara koştular02 Temmuz 2021 Cuma 10:04
  • İzmir’deki FETÖ operasyonunda firari Munise Gülen yakalandı02 Temmuz 2021 Cuma 09:56
  • Bakan Akar: Afganistan'daki havalimanı ile ilgili temaslar sürecek02 Temmuz 2021 Cuma 09:56
  • Marmara Bölgesi'nin doğusu ile İstanbul'da sağanak bekleniyor02 Temmuz 2021 Cuma 09:49
  • Bombalı saldırı hazırlığındaki terörist Ankara'da yakalandı02 Temmuz 2021 Cuma 09:48
  • Marmara Bölgesi'nin doğusu ile İstanbul'da sağanak bekleniyor02 Temmuz 2021 Cuma 09:47
  • Tarım işçilerini taşıyan midibüs kaza yaptı: Ölü ve çok sayıda yaralı var02 Temmuz 2021 Cuma 09:44
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan ve İçişleri Bakanı Soylu'ya hakarete gözaltı02 Temmuz 2021 Cuma 09:43
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti