Bakan Varank: Yılın üçüncü çeyreğinde güçlü bir ekonomik büyüme göstereceğiz

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Kırklareli'de Trakya Kalkınma Ajansı’nın Yatırım Destek Ofisi’nin açılışına katıldı. Bakan Varank, Kırklareli’nin önemli tarım ve turizm kenti olduğunu belirterek, sanayide ivme kazanan bir şehir olduğunu söyledi

Trakya Kalkınma Ajansı’nın kuruluşundan bugüne kadar Trakya Bölgesi’nde yer alan 864 projeye yaklaşık 114 milyon liralık destek verdiğini belirten Bakan Varank, projelerin 236’sının Kırklareli’de hayata geçtiğini söyledi. Varank, şöyle konuştu:

"Birkaç somut örnek vereyim. Vize, Demirköy, İğneada ve Kıyıköy hattında kırsal turizmi geliştirme projelerine şimdiye kadar 15 milyon lira yatırım yaptık. Bölgede altyapının gelişmesi için proje destekleri sunduk. Dupnisa Mağarası’ndan Fatih Dökümhanesi’ne kadar birçok cazibe merkezinin gelişmesini sağladık. Bölgede, koruma kullanma dengelerini gözeterek, kırsal turizmin gelişmesinde öncü adımlar attık. İlimizdeki Yatırım Destek Ofisimiz vasıtasıyla bugüne kadar 437 teşvik belgesi verildi. Bu belgeler sayesinde 11 milyar 83 lira tutarında sabit yatırım yapıldı ve 16 binin üzerinde istihdam oluştu. Yatırım Destek Ofislerimizin en büyük görevi; yerli ve yabancı yatırımcılarla dinamik bir ilişki kurup, şehirlerimizi yatırımcılarla buluşturmak. İşte Kırklareli Yatırım Destek Ofisimizin yönlendirmeleriyle; Kırklareli OSB’de 12 firma, Büyükkarıştıran OSB’de 4 firma, Evrensekiz OSB’de ise 2 firma yatırım yapma kararı aldılar. Ofisimiz, yürüttüğü danışmanlık faaliyetlerini bu yeni binasında çok daha verimli şekilde vermeye devam edecek."

‘MİLLİ HİBRİT TOHUM GELİŞTİRME PROJESİ’Nİ BAŞLATTIK’

Bakan Varank, Trakya Kalkanma Ajansı’nın önümüzdeki dönem bölgede atacağı adımlara değinerek, "Bildiğiniz gibi Trakya önemli bir tarım havzası. Bölgemizde yetkilendirilmiş tohumculuk şirketleri var. Tohumculuk alanında son yıllarda artan ivmeyi desteklemek ve yerli firmalarımızın rekabetçiliğini yükseltmek için kollarımızı sıvadık. Milli Hibrit Tohum Geliştirme Projesi’ni başlattık. Bölgemizde bulunan 10 ticaret borsası ve 28 tohumculuk şirketinin katılımıyla Trakya Tohum AŞ’nin kuruluşu gerçekleşti. Namık Kemal Üniversitesi’nin de destekleriyle, Ar-Ge çalışmalarına hız verilecek. Burada en verimli tohumların üretimi gerçekleştirilecek. Ayçiçeği, buğday, arpa ve çeltik tohumlarında milli üretimi artırıp, küresel rekabet gücü kazanacağız. Bu gerçekten çok önem verdiğimiz bir proje. Borsalarımızın, firmalarımızın ve üniversitemizin kurduğu bu üçlü yapı Türkiye’de ilk defa gerçekleşen bir model. Bu modelin gerçekleşmesinde Trakya Kalkınma Ajansımız büyük rol oynadı. 13 milyon liralık yatırımla bölgenin tohum ıslahı ve ticarileştirilmesi alanında önemli bir merkez haline gelmesini sağlayacağız. İnşallah bu projede önemli neticeler elde edip, ülke genelinde bu modeli geliştirmeyi planlıyoruz" dedi.

Kırklareli’ne yeni bir ihtisas OSB kazandırmak için destek verdiklerini belirten Varank, "Kavaklı Tarıma Dayalı İhtisas Süt Üretimi OSB, ajansımız öncülüğünde kuruluş başvurusunu Tarım Bakanlığımıza yaptı. Bu projeyle birlikte, şehrimizin tarımsal üretiminde yeni bir dönem başlayacak. Trakya’nın Verimli Kobileri projesiyle bölgemizde ihracat yapan KOBİ’lerin süreç ve enerji verimliliklerini artıracağız. AB fonlarından karşılanacak 30 milyon liralık bütçeyle 350’den fazla KOBİ’miz alacakları danışmanlık faaliyetleriyle rekabet güçlerini artıracaklar. Bir diğer projemiz olan Trakya e-ticaret Merkezi projesiyle bölgemizdeki 26 oda ve borsayla birlikte bölgesel bir e-ticaret platformunu hayata geçireceğiz. Bu projeyle bölgedeki bin firmanın satışlarını e-ticaret platformu üzerinden yapmalarına destek vereceğiz. Yine 2020 yılı SOGEP kapsamında Kırklareli ve Tekirdağ’da seracılık ve kırsal kalkınma alanında 12,5 milyon liralık 5 projeyi destekliyoruz. Kadın ve gençlerin meslek edinmesi ve istihdamını destekleyecek SOGEP projeleri bölgemizin kalkınmasına önemli katkılar sunacak" dedi.

Bakan Varank, konuşmasının sonunda vatandaşları Fatih Dökümhanesi, Dupnisa Mağrası, İğneada, Aya Nikola Manastırı, Küçük Ayasofya, Cehennem Şelalesi'ne kadar Kırklareli’nin güzelliklerini görmeye davet etti.