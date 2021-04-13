Bakan Varank: Yıllık sanayi üretimini en çok artıran G-20 ülkelerinden birisi olduk

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, sanayi üretiminin şubatta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 8,8, bir önceki aya göre yüzde 0,1 arttığını belirterek, "Yıllık sanayi üretimini en çok artıran G-20 ülkelerinden birisi olduk." ifadesini kullandı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, şubat ayına ilişkin sanayi üretim endeksi verilerini değerlendirdi.

Global tedarik zincirlerindeki aksaklıklara rağmen sanayi üretiminde artış eğiliminin sürdüğüne dikkati çeken Varank, "Sanayi üretimi şubatta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 8,8, bir önceki aya göre yüzde 0,1 arttı. Aynı ayda, yıllık sanayi üretimini en çok artıran G-20 ülkelerinden birisi olduk." ifadesini kullandı.

Varank paylaşımında, Türkiye'de sanayi üretim endeksinin aylık ve yıllık bazda değişimleriyle G-20 ülkelerinin şubat ayına ilişkin sanayi üretim performansının bulunduğu infografiklere de yer verdi.

Buna göre, Türkiye, sanayi üretiminde yıllık bazda elde ettiği yüzde 8,8'lik artış performansıyla G-20 ülkeleri arasında Çin'in ardından ikinci sıraya yerleşti.

Öte yandan, sanayi üretimi, G-20 ülkelerinden Güney Kore'de yıllık bazda yüzde 0,9 artarken, Japonya'da yüzde 2,6, Hindistan'da yüzde 3,6, ABD'de yüzde 4,2 ve Almanya'da yüzde 6,4 azalış gösterdi.