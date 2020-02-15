  • BIST 120.151
  • Altın 308,333
  • Dolar 6,0428
  • Euro 6,5497
  • Ankara 3 °C
  • İstanbul 8 °C
  • İzmir 11 °C
  • Konya 3 °C
»

Bakan Varank'dan faizsiz kredi açıklaması

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, Elazığ ve Malatya'daki işletmelerin, istihdam durumuna göre 100 bin ile 150 bin lira arasında faizsiz kredi kullanabileceğini belirtti.
Bakan Varank'dan faizsiz kredi açıklaması

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Elazığ ve Malatya'daki işletmelerin, istihdam durumuna göre 100 bin ile 150 bin lira arasında faizsiz kredi kullanabileceğini belirtti.

Varank, "İmalat sanayinde faaliyet gösteren işletmeler, depremden fiziki olarak zarar görmese de KOSGEB'in İmalat Sanayi İşletme Kredisi Faiz Desteği Programından faydalanabilecekler. Bu şu anlama geliyor. 50 ve altı çalışanı olan işletmeler, 100 bin liraya kadar kullanacakları kredide, 50'den fazla istihdamı olan işletmeler 150 bin liraya kadar kullanacakları kredide, faizsiz ve 1 yıl geri ödemesiz KOSGEB'in faiz desteği programından yararlanacak." dedi.

"Kaynakları yatırımlara yönlendirmenin aslında şu anda tam vakti." dilen Bakan Varank, şunları söyledi:

"Finansman maliyetleri düşüyor, ekonomiye olan güven artıyor. Üretim cephesinden güzel haberler birbiri ardına geliyor. Aralık ayı sanayi üretimi piyasa beklentilerinin oldukça üzerinde gerçekleşerek yüzde 8,6'lık bir artışa imza attı. Endeksin alt bileşenlerinde de güçlü bir performans gördük. Geçtiğimiz senenin üçüncü çeyreğinde başlayan büyüme, bu sene güçlenerek devam edecek. Şundan emin olabilirsiniz. Bu koşullar altında yatırım yapan kazanır. Büyüyen pastadan hak ettiği payı alır."

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Bahçelievler'de çöken binadan yaralı kurtulanlar konuştu15 Şubat 2020 Cumartesi 09:35
  • Rekabet Kurumu'ndan Google'a 98,3 milyon liralık ceza15 Şubat 2020 Cumartesi 09:26
  • Datça açıklarında 4.5 büyüklüğünde deprem15 Şubat 2020 Cumartesi 09:20
  • BM: İdlib'de son 3 ayda çatışmalar yüzünden 830 bin kişi yerinden edildi15 Şubat 2020 Cumartesi 08:55
  • Çin’de Kovid-19’dan ölenlerin sayısı 1524’e yükseldi15 Şubat 2020 Cumartesi 08:51
  • Bakan Pakdemirli duyurmuştu: İşte halk sağlığı ile oynayan 74 firma15 Şubat 2020 Cumartesi 08:30
  • Akşener'den istifa açıklaması15 Şubat 2020 Cumartesi 08:25
  • İzmir'de hurda araç yüklü TIR, alt geçitte sıkıştı15 Şubat 2020 Cumartesi 08:23
  • Son 24 saatte 143 kurban daha15 Şubat 2020 Cumartesi 08:22
  • İdlib'deki gözlem noktalarına komando takviyesi15 Şubat 2020 Cumartesi 08:00
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti