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Bakan Varank'tan 'Başkent OSB' paylaşımı

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2003'te temellerini attığı Başkent Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB), bugün 303 fabrikanın 20 bin işçi ile katma değer ürettiğini açıkladı.
Bakan Varank'tan 'Başkent OSB' paylaşımı

Bakan Varank, Twitter hesabından, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 2003 yılında Başkent OSB'nin temelini atarken ve dün aynı yerde kurulan Kalyon Güneş Teknolojileri Fabrikasının açılışında çekilen fotoğraflarını, '1 tuğla, 17 yıl, 303 fabrika, 20 bin istihdam' notu ile paylaştı. Varank açıklamasında, "Sayın Cumhurbaşkanımızın 26 Aralık 2003’te temellerini attığı Başkent OSB'de bugün 303 fabrika 20 bin emekçi ile katma değer üretiliyor. 2003'te Ankara'da sadece 1 OSB varken, bugün 13 OSB ile güçlü yarınlara yürüyoruz" ifadesini kullandı.

Dün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla Başkent OSB'de, Kalyon Güneş Teknolojileri Fabrikası'nın açılışı gerçekleştirildi.

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Kaynak: Haber Kaynağı
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