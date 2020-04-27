  • BIST 100.998
  • Altın 385,637
  • Dolar 6,9809
  • Euro 7,5657
  • Ankara 21 °C
  • İstanbul 20 °C
  • İzmir 21 °C
  • Konya 20 °C
»

Bakan Varank'tan Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'a destek

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, ramazan ayının ilk hutbesindeki ifadelerinden dolayı bazı kesimlerin hedef seçtiği Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'a destek verdi.
Bakan Varank'tan Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'a destek

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Twitter hesabından, "#AliErbaşyalnızdeğildir" başlıklı etiketle yaptığı paylaşımda, Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş'ı hedef alan sözlere ve girişimlere tepki gösterdi.

Bakan Varank, "Ali Erbaş hocamız çağları aydınlatan dinimiz İslam'ın hükümlerini dile getirdi. İslam ile olan dertlerini Sayın Ali Erbaş üzerinden görmeye çalışan bu ayak takımı iyi bilsin ki ebedi yurdumuzun üstünde ezanlar dinmedikçe sizin hükmünüz olmayacak." değerlendirmesinde bulundu.

Varank'ın ifadeleri kısa sürede Twitter kullanıcılarından yoğun destek gördü.

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, ramazanın ilk cuma namazını Hacı Bayram Camisi'nde kıldırırken, uyuşturucu, alkol ve eş cinselliğin İslam dinince haram kabul edildiğini, bunların insan sağlığına zararlarının bulunduğunu vurgulamıştı. Bu ifadeler üzerine bazı dernek ve barolar suç duyurusunda bulunmuştu.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Karantina yurdunda kalan Türk vatandaşlara otel konforunda hizmet27 Nisan 2020 Pazartesi 12:16
  • Terör saldırılarına karşı kalkan olması için 'betonarme sandviç plak' geliştirdiler27 Nisan 2020 Pazartesi 12:15
  • Salgın sürecinde Didim'in İngiliz sakinleri de unutulmadı27 Nisan 2020 Pazartesi 12:14
  • İspanya'da koronavirüs nedeniyle 331 kişi daha öldü27 Nisan 2020 Pazartesi 12:12
  • Bayburt Valiliği huzurevinde Kovid-19 vakalarına ilişkin idari soruşturma başlattı27 Nisan 2020 Pazartesi 12:11
  • Ankara'da 2 çocuğunu silahla rehin alan baba, tutuklandı27 Nisan 2020 Pazartesi 11:46
  • Ankara'da üretildi!27 Nisan 2020 Pazartesi 10:55
  • Benzine indirim geliyor27 Nisan 2020 Pazartesi 09:52
  • İletişim Başkanı Altun: Türkiye dünya için emsal27 Nisan 2020 Pazartesi 09:39
  • Diyanet akıllı telefonlar için geliştirdiği 'Fetva' uygulamasını kullanıma sundu27 Nisan 2020 Pazartesi 09:32
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti