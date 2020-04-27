Bakan Varank'tan Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'a destek

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, ramazan ayının ilk hutbesindeki ifadelerinden dolayı bazı kesimlerin hedef seçtiği Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'a destek verdi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Twitter hesabından, "#AliErbaşyalnızdeğildir" başlıklı etiketle yaptığı paylaşımda, Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş'ı hedef alan sözlere ve girişimlere tepki gösterdi.

Bakan Varank, "Ali Erbaş hocamız çağları aydınlatan dinimiz İslam'ın hükümlerini dile getirdi. İslam ile olan dertlerini Sayın Ali Erbaş üzerinden görmeye çalışan bu ayak takımı iyi bilsin ki ebedi yurdumuzun üstünde ezanlar dinmedikçe sizin hükmünüz olmayacak." değerlendirmesinde bulundu.

Varank'ın ifadeleri kısa sürede Twitter kullanıcılarından yoğun destek gördü.

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, ramazanın ilk cuma namazını Hacı Bayram Camisi'nde kıldırırken, uyuşturucu, alkol ve eş cinselliğin İslam dinince haram kabul edildiğini, bunların insan sağlığına zararlarının bulunduğunu vurgulamıştı. Bu ifadeler üzerine bazı dernek ve barolar suç duyurusunda bulunmuştu.