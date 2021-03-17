Bakan Varank'tan genç araştırmacılara çağrı: 720 bin TL destek verilecek

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Lider Araştırmacılar Programı'nda önemli açıklamalarda bulunuyor...
Bakan Varank'ın açıklamalarından satır başları:
Programlarımızla Türkiye'ye beyin göçünü özendiriyor, üst düzey bilimsel çalışmalar yapan insanlarımızın ülkemizde kalmasını teşvik ediyoruz. TÜBİTAK'ın çağrısıyla Türkiye'ye gelecek araştırmacılarımıza mali teşviklerin yanında 720 bin liraya kadar araştırma proje desteği vereceğiz.
"Türkiye, tüm imkanlarını bilim insanlarının çalışmaları için seferber etmeyi sürdürecek."
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