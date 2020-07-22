Bakan Varank'tan 'Soluksuz 2 Yıl' paylaşımı

Varank'ın sosyal medya hesabından paylaştığı videoda, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'ni açıkladığı 9 Temmuz 2018'den bugüne kadar Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının Türkiye'ye kazandırdığı eserlere yer verildi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Kabinesi'nin ikinci yıl dönümü vesilesiyle bugüne kadar bakanlığınca Türkiye'ye kazandırılan çok sayıda eseri "Soluksuz 2 Yıl" başlıklı videoyla paylaştı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, "Soluksuz 2 Yıl" videosu Bakan Varank'ın Twitter'dan paylaşmasıyla, kısa sürede "viral" oldu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dün "Cumhurbaşkanlığı Kabinesi İki Yıllık Değerlendirme Toplantısı"nda 16 bakanlığın 2 yılda gerçekleştirdiği projeleri ve gelecek hedeflerini paylaşmıştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu sunumundan sonra, Varank da 2 yıllık görev sürecinde açılışını yaptığı fabrikaların, ziyaret ettiği illerin, Türkiye'ye kazandırılan ilk ve tek olma özelliği taşıyan eserlerin anlatıldığı "Soluksuz 2 Yıl" videosunu paylaştı.