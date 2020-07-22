Bakan Varank'tan 'Soluksuz 2 Yıl' paylaşımı

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Kabinesi'nin ikinci yıl dönümü vesilesiyle bugüne kadar bakanlığınca Türkiye'ye kazandırılan çok sayıda eseri "Soluksuz 2 Yıl" başlıklı videoyla paylaştı.
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, "Soluksuz 2 Yıl" videosu Bakan Varank'ın Twitter'dan paylaşmasıyla, kısa sürede "viral" oldu.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dün "Cumhurbaşkanlığı Kabinesi İki Yıllık Değerlendirme Toplantısı"nda 16 bakanlığın 2 yılda gerçekleştirdiği projeleri ve gelecek hedeflerini paylaşmıştı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu sunumundan sonra, Varank da 2 yıllık görev sürecinde açılışını yaptığı fabrikaların, ziyaret ettiği illerin, Türkiye'ye kazandırılan ilk ve tek olma özelliği taşıyan eserlerin anlatıldığı "Soluksuz 2 Yıl" videosunu paylaştı.
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.