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Bakan Varank'tan 'TL'yi teşvik paketi' açıklaması

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Dün sayın Cumhurbaşkanımızın ilan ettiği ekonomiye destek paketinin reel sektör tarafından çok olumlu şekilde karşılandığını görüyorum" dedi.
Bakan Varank'tan 'TL'yi teşvik paketi' açıklaması

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'nde, Etki Analizi Çalışmaları Değerlendirme Çalıştayı'nda konuştu. Bakan Varank, "Dün sayın Cumhurbaşkanımızın ilan ettiği ekonomiye destek paketinin reel sektör tarafından çok olumlu şekilde karşılandığını görüyorum. Ülkemizi serbest piyasa rejiminden, temel iktisattan kopuk gibi göstermeye çalışanların Türk ekonomisine nasıl açıktan düşmanlık ettiğini hep beraber izledik" dedi.

Bakan Varank'ın açıklamalarından satır başları:

EKONOMİ DESTEK PAKETİ REEL SEKTÖR TARAFINDAN OLUNLU KARŞILANDI

Türkiye ekonomisinin gücünü görmezden gelenlerin tüm dünyada yaşanan enflasyon sorununu görmezden geliyorlar. Cumhurbaşkanının ilan ettiği Ekonomi destek paketinin reel sektör tarafından çok olumlu şekilde karşılandığını görebiliyorum. Ülkemizi serbest piyasa rejiminden temel iktisattan kopuk gibi göstermeye çalışanların Türk ekonomisine açıktan düşmanlık ettiğini hep beraber izledik.

MÜTEŞEBBİSLER FİNANSMANA DÜŞÜK MALİYETLE ULAŞABİLECEK

Serbest piyasa koşullarında nasıl araç çeşitliliğine sahip olduğumuzu herkese tepeden bakan kendilerine ekonomist diyen ukalalar herhalde anlamışlardır diye düşünüyorum. Şunu herkes çok iyi bilmeli. Türkiye'de yatırım yapmak isteyen müteşebbislerimiz finansmana düşük maliyetle ulaşabilecek. Şunu özellikle belirtmek istiyorum. Türkiye ekonomisini muhalefetin yaptığı gibi demagoji ile laf salatasıyla değil gerçekten üreterek, daha çok istihdamla, daha çok yatırımla ve daha çok ihracatla büyüteceğiz. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde milletimizin ekmeğini ve umudunu daha da büyüteceğimiz bir döneme hızla giriyoruz.

Bugün kamuoyunun ve üniversitelerimizin özellikle beklediği hususu da buradan ilan etmiş olacağız. TÜBİTAK öncülüğünde oluşturulan ve her sene kamuoyu yararına sunabilen yeni iş fikirlerinin olgunlaşmasını ve hayata geçirilmesini sağlayan bir ortam sunabilen, kazandırdığı girişimcilik ruhuyla risk alabilen bireyler yetiştiren sağladığı ekonomik katkı ve yaygınlaştırdığı yenilik kültürüyle kalkınmada itici role sahip olan üniversiteleri kastediyoruz.

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