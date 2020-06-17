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Bakan Varank'tan, Türkiye'nin tek aşı enstitüsüne ziyaret 

Bakan Varank'tan, Türkiye'nin tek aşı enstitüsüne ziyaret 
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Türkiye'nin tek aşı enstitüsünü ziyaret etti. 

Covid-19 aşısı konusunda temel araştırmalarda önemli mesafe kateden, hayvan deneylerine başlayan Türkiye, klinik araştırmalar öncesinde kurulu altyapıyı daha etkin kullanmak için harekete geçti. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Hacettepe Üniversitesi’nin Sıhhiye yerleşkesindeki Türkiye'nin tek aşı enstitüsüne ziyaret gerçekleştirerek çalışmaları yerinde inceledi. Varank'a ziyaretinde Hacettepe Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Haluk Özen ile TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal eşlik etti. Aynı zamanda Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi olan Hacettepe Üniversitesi Aşı Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Serhat Ünal, enstitüsünün çalışmalarıyla ilgili Bakan Varank’a bir sunum yaptı.

KLİNİK AŞI ÇALIŞMALARINI ANLATTI

Enstitü Müdürü Prof. Ünal, aşı konusunda Türkiye’nin tek enstitüsünün Hacettepe’de olduğunu belirterek, enstitüde Aşı Çalışmaları Ana Bilim Dalı, Aşı Teknolojisi Ana Bilim Dalı ve Bağışıklama Politikaları Ana Bilim Dalı olarak faaliyet gösterdiklerini anlattı. Ünal, Türkiye’deki klinik aşı çalışmaları hakkında Varank’a bilgi verdi. Kültür merkezindeki sunumun ardından Varank ve beraberindekiler, enstitüye geçerek, burada yapılan çalışmaları yerinde takip etti. Ziyareti değerlendiren Bakan Varank, şunları söyledi:

"Serhat hocamızdan aşı enstitüsü ile ilgili değerlendirmelerini dinledik. Merkez hakkında bilgi aldık. Türkiye’deki klinik çalışmalar ile ilgili Hacettepe Üniversitesi’nin neler yaptığını dinledik. Verimli bir ziyaret oldu. Bu laboratuvar 4-5 yıllık bir maziye sahip; ama verimli kullanılması konusunda birtakım sıkıntılar olmuş. Bundan sonra kurulu bu altyapıyı aşı geliştirme çalışmalarında daha etkin bir şekilde kullanmak için üniversitemizi ziyaret ettik.. Buradaki altyapıyı, Covid-19 Türkiye Platformu çerçevesinde Türkiye’deki tüm bilimsel araştırmalar için kullandırtmak üzere elimizden gelen desteği vereceğiz. Ayrıca TÜSEB (Sağlık Bakanlığı Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı) projelerinde de burası aktif olarak kullanılmaya başlandı" dedi.

'GURUR DUYUYORUZ'

Bakan Varank, Türkiye'nin bilimsel alanda Covid-19 ile mücadele açısından çok güzel çalışmalar yürüttüğüne işaret ederek, "Dünya ile başa baş, hatta onların ötesine geçebilen çalışmalarımız var. Bilim insanlarımızın kabiliyetlerini gördüğümüzde gurur duyuyoruz. Onlara elimizden gelen desteği vermek üzere gayret gösteriyoruz. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı olarak desteklerimizle kurulan bu altyapıyı ülkemizdeki aşı çalışmalarında ciddi bir şekilde kullanacağız" ifadelerini kullandı. 

'BİLİM İNSANLARIMIZA GÜVENİYORUZ'

Bakan Varank, temel araştırmalardan sonra gelen klinik araştırmaların, bu tip insan sağlığını ilgilendiren projelerde çok kritik olduğuna dikkat çekerek, "Covid-19 Türkiye Platformu çerçevesinde yürüttüğümüz çalışmalar ile elde ettiğimiz neticeleri biz de hızlıca klinik araştırmalar seviyesine getirip Türkiye’yi dünyada öncü olacak işlerde marka haline getirmek istiyoruz. Bilim insanlarımıza güveniyoruz. İnşallah güzel neticeler alırız" dedi. 

DOPİNG MERKEZİNE ZİYARET

Bakan Varank, daha sonra aynı yerleşkede bulunan Hacettepe Üniversitesi Türkiye Doping Kontrol Merkezi’ni ziyaret etti. Merkez Müdürü Prof. Dr. Ali Haydar Demirel, merkezin çalışmaları hakkında Varank’a bilgi verdi. Prof. Demirel, merkezin dünyadaki 26 laboratuvardan biri olduğunu belirterek, sporcu performanslarının geliştirilmesi konusunda da ciddi bir Ar-Ge potansiyellerinin bulunduğunu söyledi.

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