Bakan yangın bölgesinden duyurdu: En büyük engel...

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu yangın bölgesinde yaptığı açıklamada "Rüzgar yine bugün kuvvetli. Yangınla mücadeledeki önümüzdeki en büyük engel rüzgar" ifadelerini kullandı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, yangın bölgesinde açıklamalar yaptı. Rüzgarın yangınla mücadeleyi olumsuz etkilediğini söyleyen Çavuşoğlu'nun açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Gündoğmuş merkezde yangın kontrol altına alınsa da ilçeden Alanya ve Manavgat tarafından sahile inmeye çalışan yangına müdahale devam ediyor.

Hasar tespit çalışmaları devam ediyor. Vatandaşlarımızın taleplerini yerine getirmeye çalışıyoruz.

Yangından etkilenen vatandaşlara yapacağımız 50 bin liraya kadar olan yardımların ilk başta 10 bin lirasını hesaplarına yatırdık.

Rüzgar yine bugün kuvvetli. Yangınla mücadeledeki önümüzdeki en büyük engel rüzgar."