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Bakan Yanık: 108 bin 262 hanemize daha 1000'er lira ödeme gerçekleştirdik

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Salgın Destek Programı çerçevesinde 108 bin 262 haneye daha 1000'er lira ödendiğini bildirdi.
Bakan Yanık: 108 bin 262 hanemize daha 1000'er lira ödeme gerçekleştirdik

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, yaptığı yazılı açıklamada, Salgın Destek Programı kapsamında nakdi yardım başvurularını e-Devlet üzerinden almaya devam ettiklerini belirterek, dönemsel ihtiyaç sahibi vatandaşları yalnız bırakmayacaklarını ifade etti.

Kovid-19'un olumsuz etkilerini en aza indirmek için ihtiyaç sahibi haneleri desteklemeyi sürdüreceklerini vurgulayan Yanık, "Salgın Destek Programı çerçevesinde en son 108 bin 262 hanemize daha 1000'er liralık ödeme gerçekleştirdik. Böylece e-Devlet üzerinden aldığımız başvurular ile yürüttüğümüz Sosyal Destek Programında şimdiye kadar 2,2 milyondan fazla hanemize toplamda 2,2 milyar lirayı aşkın nakdi yardımda bulunduk." ifadelerini kullandı.

"7 milyon haneye sosyal yardım ulaştırıldı"
"Salgın Sosyal Destek Programı"nın üç fazı ve "Biz Bize Yeteriz Türkiye" kampanyası ile yapılan yardımlarla, 7 milyon farklı haneye sosyal yardım ulaştırdıklarını anlatan Yanık, şunları kaydetti:

"Salgının ülkemizde ilk görüldüğü tarihten itibaren dönemsel ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızı Sosyal Koruma Kalkanı şemsiyesi altına aldık. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde yoğun bir çalışma programı oluşturduk. Böylece çeşitli desteklerle vatandaşlarımızı yalnız bırakmadık. Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarımız tarafından dönemsel ihtiyaç sahibi olduğu değerlendirilen hanelere ödemeler, başvuruları esnasında belirttikleri banka hesaplarına yatırıldı. Banka hesap bilgisi bulunmayanların ise PTT aracılığıyla yardım ödemelerini ulaştırıyoruz."

Kaynak: Haber Kaynağı
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