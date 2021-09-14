  • BIST 1.436,240
  • Altın 485,65
  • Dolar 8,4430
  • Euro 9,9550
  • Ankara 26 °C
  • İstanbul 25 °C
  • İzmir 29 °C
  • Konya 23 °C
»

Bakan Yanık: 9 adet Engelli Gündüz Yaşam Merkezi'nin faaliyete geçmesi için çalışmalar sürüyor

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, gündüzlü bakım alanında tam veya yarı zamanlı olarak engelli vatandaşlara hizmet sunulduğunu belirtti.
Bakan Yanık: 9 adet Engelli Gündüz Yaşam Merkezi'nin faaliyete geçmesi için çalışmalar sürüyor

Bakan Yanık, yaptığı yazılı açıklamada, engelli bireylerin aileleriyle birlikte yaşam sürdürmesi noktasında Gündüz Yaşam Merkezleri'nin önemli bir işleve sahip olduğunu söyledi. Gündüz Yaşam Merkezleri'nin 2018 yılından itibaren ülke genelinde yaygınlaştırıldığını hatırlatan Yanık, "Bu yıl itibarıyla 76 ilde toplam 127 Gündüz Yaşam Merkezimiz ile gündüz bakım hizmeti veriyoruz. Ayrıca Antalya, Aydın, Adana, Bursa, Mersin, Kars, Yalova ve İstanbul'da 2 tane olmak üzere toplam 9 adet Engelli Gündüz Yaşam Merkezi'nin bu yıl içerisinde faaliyete geçmesi için çalışmalarımız sürüyor. Gündüz Yaşam Merkezleri modelini yaygınlaştırmaya devam ediyoruz" dedi.

Yanık, Gündüz Yaşam Merkezleri'ndeki engellilerin, engel ve yaş gruplarına göre çeşitli aktivitelerle günlük yaşam programlarından faydalandığını işaret ederek, bunun yanında engellilerin, tarımsal rehabilitasyon, iş uğraşı atölyeleri, müzik atölyesi, resim atölyesi çalışmaları ile sportif faaliyetler, tiyatro, müzik, halk oyunları, drama, ebru ve benzeri aktiviteler ile fiziksel rehabilitasyon amacıyla hidroterapi imkanlarından da yararlandırıldığını belirtti.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • 12 Eylül ve Ülkücü Şehitler14 Eylül 2021 Salı 12:34
  • Antalyalılar sağanağa hazırlıksız yakalandı14 Eylül 2021 Salı 12:23
  • Tarımda gelecek yıl sulama ve altyapı yatırımlarına hız verilecek14 Eylül 2021 Salı 11:46
  • Çifte nikahta kuzenler birbirlerinin şahidi oldu14 Eylül 2021 Salı 11:45
  • İzmit Körfezi'ni kirleten gemiye 1,2 milyon ceza uygulandı14 Eylül 2021 Salı 11:38
  • Memur Sendikalarına Yönelik Sivil Darbe Asla Kabul Edilemez14 Eylül 2021 Salı 11:24
  • PKK'lı terörist ikna çalışmaları sonucu teslim oldu14 Eylül 2021 Salı 11:02
  • Ev sahipleri 'emlakçıyım' diyerek komisyon alıyor14 Eylül 2021 Salı 10:48
  • Filistinli tıp öğrencisi nişanlanacağı gün kaybolmuş14 Eylül 2021 Salı 10:35
  • Saadet Partisi YİK Başkanı Asiltürk hastaneye kaldırıldı14 Eylül 2021 Salı 10:29
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti