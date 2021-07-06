  • BIST 1.393,500
  • Altın 504,00
  • Dolar 8,6500
  • Euro 10,2500
  • Ankara 24 °C
  • İstanbul 23 °C
  • İzmir 29 °C
  • Konya 24 °C
»

Bakan Yanık açıkladı: 183 milyon lira kaynak aktardık

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Kurban Bayramı öncesinde ihtiyaç sahibi hanelere yardımların ulaştırılması amacıyla Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına 183 milyon lira kaynak aktardıklarını bildirdi.
Bakan Yanık açıkladı: 183 milyon lira kaynak aktardık

Yanık, yaptığı yazılı açıklamada, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarınca, muhtaç hanelerin ihtiyaçlarının karşılanması için yıl boyunca ayni ve nakdi yardım yapıldığını belirtti.

Sosyal yardımlarda kullanılacak kaynağın Kurban Bayramı öncesi ulaştırılması için gerekli hazırlıkların yapıldığını aktaran Yanık, şunları kaydetti:

"Kurban Bayramı öncesinde de ihtiyaç sahibi ailelerin temel gıda ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına 183 milyon lira aktardık. Aktardığımız 183 milyon liranın ihtiyaç sahiplerine hızlı bir şekilde ulaştırılması için SYD Vakıflarımız titiz bir çalışma yürütüyor. Sahada ihtiyaç sahiplerine desteklerin ulaştırılması için büyük özveriyle çalışan 1003 SYD Vakfımızdaki çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum."

Bakan Yanık, Kurban Bayramı öncesi temel gereksinimlerini karşılayamayan ailelere destek olmak için hanelerin hassasiyetle tespit edildiğini bildirdi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Ticaret Bakanlığı 75 sözleşmeli personel alacak06 Temmuz 2021 Salı 09:32
  • Küresel piyasalar veri odaklı seyrini sürdürüyor06 Temmuz 2021 Salı 09:15
  • Sigorta şirketinden 18 yaş altına BES düzenlemesi05 Temmuz 2021 Pazartesi 16:21
  • Memur maaşları yüzde 8,45 arttı05 Temmuz 2021 Pazartesi 11:23
  • Sanayide çarkların ikinci yarıda daha hızlı dönmesi bekleniyor05 Temmuz 2021 Pazartesi 11:10
  • Jeotermal elektrik kapasitesi 10 yılda 100 kat arttı05 Temmuz 2021 Pazartesi 11:07
  • Gıda ve tarım ihracatı ilk 5 ayda yüzde 15,6 arttı05 Temmuz 2021 Pazartesi 10:58
  • Enflasyon rakamları açıklandı05 Temmuz 2021 Pazartesi 10:46
  • Memur ve emeklilerin zam rakamları belli oldu05 Temmuz 2021 Pazartesi 10:14
  • Kısa çalışma ödemeleri bugün yapılacak05 Temmuz 2021 Pazartesi 09:27
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti