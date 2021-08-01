  • BIST 1.392,910
  • Altın 492,12
  • Dolar 8,4360
  • Euro 9,9850
  • Ankara 29 °C
  • İstanbul 33 °C
  • İzmir 35 °C
  • Konya 29 °C
SON DAKİKAKPSS’ye girenlere maske ve su desteği
»

Bakan Yanık, Adana ve Osmaniye'deki yangın bölgelerinde

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Adana ile Osmaniye'deki orman yangınlarında can kaybı yaşanmamasının çok önemli olduğunu belirterek, "Onun dışındaki bütün kayıpları Allah'ın izniyle telafi edeceğiz" dedi.
Bakan Yanık, Adana ve Osmaniye'deki yangın bölgelerinde

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, ormanlık alanlarda 28 Temmuz’da çıkan ve dün kontrol altına alınan yangın bölgesinde incelemelerde bulunmak için ilk olarak Osmaniye'ye geldi. Bakan Yanık, daha sonra Tüllüce Mahallesi’ndeki Yangın Koordinasyon Merkezi’nde Vali Erdinç Yılmaz, AK Parti milletvekilleri Mücahit Durmuşoğlu ve İsmail Kaya, Osmaniye Belediye Başkanı Kadir Kara, Kadirli Belediye Başkanı Ömer Tarhan ve Orman Bölge Müdürü Mahmut Yılmaz ile toplantı yaptı. Toplantının ardından Kadirli ilçesindeki Karatepe Mahallesi’nde incelemelerde bulunup yangın mağdurlarıyla sohbet eden Bakan Yanık, ardından merkeze bağlı Kazmacılı köyünü ziyaret etti.

010820211301238789824.jpg
Yangının ilk anlarından itibaren ekiplerin bölgedekilere psikososyal destek vermeye başladığını anlatan Bakan Yanık, yanan bölgelerin yeniden ağaçlandırılacağını, mağduriyetlerin karşılanması için de maddi yardımlar yapılacağını kaydetti. Bakan Yanık, “Can kaybı olmaması bizim için önemlidir. Onun dışındaki bütün kayıpları Allah'ın izniyle telafi edeceğiz. Vatandaşımızın ölen hayvanı varsa onların bedelleri, ev eşyaları için ödenekleri çıkardık. Hemen dağıtılmaya başlanacak. Onun dışında yanan konutlarla alakalı konut desteğinde hiçbir sıkıntı olmayacak. Hasar durumları belirlendikten sonra tam hasarlı konutların da çok hızlıca yapımı sağlanacak” diye konuştu.
Yangının ilk anlarından itibaren ekiplerin bölgedekilere psikososyal destek vermeye başladığını anlatan Bakan Yanık, yanan bölgelerin yeniden ağaçlandırılacağını, mağduriyetlerin karşılanması için de maddi yardımlar yapılacağını kaydetti. Bakan Yanık, “Can kaybı olmaması bizim için önemlidir. Onun dışındaki bütün kayıpları Allah'ın izniyle telafi edeceğiz. Vatandaşımızın ölen hayvanı varsa onların bedelleri, ev eşyaları için ödenekleri çıkardık. Hemen dağıtılmaya başlanacak. Onun dışında yanan konutlarla alakalı konut desteğinde hiçbir sıkıntı olmayacak. Hasar durumları belirlendikten sonra tam hasarlı konutların da çok hızlıca yapımı sağlanacak” diye konuştu.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Mersin'deki orman yangını kontrol altına alındı01 Ağustos 2021 Pazar 11:09
  • Göktürk uyduları, Manavgat ve Marmaris'teki orman yangınlarını uzaydan görüntüledi01 Ağustos 2021 Pazar 11:09
  • Meteorolojiden Van için sel ve su baskını uyarısı01 Ağustos 2021 Pazar 11:08
  • Antalya, Mersin ve Bodrum'daki yangınlar kontrol altında01 Ağustos 2021 Pazar 11:06
  • 98 yangın kontrol altında, 9'u devam ediyor01 Ağustos 2021 Pazar 10:14
  • Nizip'te çıkan orman yangını kontrol altına alındı01 Ağustos 2021 Pazar 10:00
  • Samsun'da orman yangını01 Ağustos 2021 Pazar 09:48
  • Milas'ta orman yangını01 Ağustos 2021 Pazar 09:35
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Şahin Akdemir'in ailesine taziye ziyareti01 Ağustos 2021 Pazar 09:30
  • Datça'da 4.5 büyüklüğünde deprem01 Ağustos 2021 Pazar 09:25
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti