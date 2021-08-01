Bakan Yanık, Adana ve Osmaniye'deki yangın bölgelerinde

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Adana ile Osmaniye'deki orman yangınlarında can kaybı yaşanmamasının çok önemli olduğunu belirterek, "Onun dışındaki bütün kayıpları Allah'ın izniyle telafi edeceğiz" dedi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, ormanlık alanlarda 28 Temmuz’da çıkan ve dün kontrol altına alınan yangın bölgesinde incelemelerde bulunmak için ilk olarak Osmaniye'ye geldi. Bakan Yanık, daha sonra Tüllüce Mahallesi’ndeki Yangın Koordinasyon Merkezi’nde Vali Erdinç Yılmaz, AK Parti milletvekilleri Mücahit Durmuşoğlu ve İsmail Kaya, Osmaniye Belediye Başkanı Kadir Kara, Kadirli Belediye Başkanı Ömer Tarhan ve Orman Bölge Müdürü Mahmut Yılmaz ile toplantı yaptı. Toplantının ardından Kadirli ilçesindeki Karatepe Mahallesi’nde incelemelerde bulunup yangın mağdurlarıyla sohbet eden Bakan Yanık, ardından merkeze bağlı Kazmacılı köyünü ziyaret etti.



Yangının ilk anlarından itibaren ekiplerin bölgedekilere psikososyal destek vermeye başladığını anlatan Bakan Yanık, yanan bölgelerin yeniden ağaçlandırılacağını, mağduriyetlerin karşılanması için de maddi yardımlar yapılacağını kaydetti. Bakan Yanık, “Can kaybı olmaması bizim için önemlidir. Onun dışındaki bütün kayıpları Allah'ın izniyle telafi edeceğiz. Vatandaşımızın ölen hayvanı varsa onların bedelleri, ev eşyaları için ödenekleri çıkardık. Hemen dağıtılmaya başlanacak. Onun dışında yanan konutlarla alakalı konut desteğinde hiçbir sıkıntı olmayacak. Hasar durumları belirlendikten sonra tam hasarlı konutların da çok hızlıca yapımı sağlanacak” diye konuştu.

Yangının ilk anlarından itibaren ekiplerin bölgedekilere psikososyal destek vermeye başladığını anlatan Bakan Yanık, yanan bölgelerin yeniden ağaçlandırılacağını, mağduriyetlerin karşılanması için de maddi yardımlar yapılacağını kaydetti. Bakan Yanık, “Can kaybı olmaması bizim için önemlidir. Onun dışındaki bütün kayıpları Allah'ın izniyle telafi edeceğiz. Vatandaşımızın ölen hayvanı varsa onların bedelleri, ev eşyaları için ödenekleri çıkardık. Hemen dağıtılmaya başlanacak. Onun dışında yanan konutlarla alakalı konut desteğinde hiçbir sıkıntı olmayacak. Hasar durumları belirlendikten sonra tam hasarlı konutların da çok hızlıca yapımı sağlanacak” diye konuştu.