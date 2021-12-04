Bakan Yanık: En geç 2022'nin ocak ayı itibarıyla 3 binden fazla engelli kamu personelinin atamasını yapacağız

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, en geç 2022'nin ocak ayı itibarıyla 3 binden fazla engelli kamu personelinin atamasını Bakanlık olarak yapacaklarını bildirdi.

Bakan Yanık, Bayrampaşa'daki Fizik Tedavi ve Engelliler Rehabilitasyon Merkezi'nin açılışında yaptığı konuşmada, yerel, genel, ulaşım gibi bütün hizmetlerde, en başından beri insan odaklı yaklaşımı benimsediklerini, insanı ve insanın fiziksel, duygusal, ruhsal ihtiyaçlarını merkeze koyan ve bunun etrafında bir hizmetler bütünü kurmaya çalışan bir anlayışa sahip olduklarını ifade etti.

Engellilerin geçmişte sokağa çıkamadıklarını, aileleri tarafından dışarıda bir yere götürülemediklerini, bakımı son derece zor olan ya da bir şekilde sosyalleşmesine izin verilmeyen bireyler olduklarını belirten Yanık, şöyle devam etti:

"Ama biz bütün hizmetlerimizde, çalışmalarımızda insanı merkeze alıyoruz. İnsanın tam eşitliğine inanan bir iktidar olarak engellinin engelsizden bir farkı olmadığına, sadece biraz daha desteğe ihtiyacı olduğuna inanan insanlar olarak engelli vatandaşlarımızın da bütün sosyal temel ihtiyaçlarının karşılanması için hizmetlerimizi geliştirdik, gerçekleştirdik. Dolayısıyla bugün engelli vatandaşlarımız da en az engelsiz olanlar kadar rahat bir biçimde sosyal alanlara, buradaki rehabilitasyon merkezi gibi sosyal alanlarda gidiyorlar, tedavi, rehabilitasyon ihtiyaçları varsa alıyorlar. Değilse sosyal alanda diğer tanıdıklarıyla konu komşularıyla bir araya geliyorlar."

Evde bakım hizmetlerine de değinen Yanık, "Evde bakımı sağlanıp desteklenecek durumdaysa ama sosyal yardıma ihtiyacı varsa ailelerimize kendi engelli çocuklarına ya da yakınlarına baktıkları için evde bakım yardımı yapıyoruz. Nakit olarak destekliyoruz. Yine engellimizin kendisinin ihtiyacı varsa nakit destekte bulunuyoruz. Aile odaklı yaklaşım, sosyal hizmet modellerimizin tamamında etkin, belirleyici unsur. Ailenin yanında engellimizi koruyabiliyorsak koruyoruz. Ailenin yanında kalamayacak durumdaysa kurum bakımımıza alıyoruz ve bütün ihtiyaçlarını orada takip ediyoruz." diye konuştu.

"En geç 2022'nin ocak ayı itibarıyla 3 binden fazla engelli kamu personeli atanacak"

Bakan Derya Yanık, engelli vatandaşların temel ihtiyaçlarından birinin de istihdam olduğuna işaret ederek, bugün Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) uhdesinde 750 engelli öğretmenin atamasını gerçekleştirdiklerini hatırlattı.

"En geç 2022'nin ocak ayı itibarıyla 3 binden fazla engelli kamu personelinin atamasını Bakanlık olarak yapacağız." diyen Yanık, yaklaşık 500 kadroyu da kendi bakanlıkları için engelli çalışanlara ayırdıklarını bildirdi.

Yanık, engellilerle alakalı hizmetleri, önce engelden kaynaklı temel ihtiyaçlarını giderecekleri şekilde, sonra da engelsiz vatandaşların sosyal ve ekonomik haklardan yararlandıkları biçimde düzenlemeye devam edeceklerini kaydetti.

Bu anlamda belediyeler gibi çok önemli paydaşları bulunduğuna işaret eden Yanık, belediyelerin, belediye meclis üyelerinin ve başkanlarının yereldeki, kendi görev ve sorumluluk alanlarındaki ihtiyaçları bilen, ihtiyaç sahiplerini tanıyan, tespit eden ve hizmeti sunan birinci derece hizmet birimleri olduğunu söyledi.

Belediyelerin tespitlerinin ve hizmeti değerlendirme biçimlerinin kendileri için önemli olduğunu vurgulayan Yanık, "AK Parti belediyeciliği bu anlamda ilk andan beri sosyal hizmetlerde her zaman bir devrim yaratmıştır. Sosyal hizmet, AK Parti belediyeciliğinin adeta alametifarikasıdır. Dolayısıyla bugün AK Parti belediyeciliği, 1994'te Sayın Cumhurbaşkanımızın kurduğu modelle başlayan belediyeciliği hala sürdürüyor ve bunu genelde de bakanlıklarımız eliyle bütüne, bütün Türkiye'ye bir hizmet biçimi olarak teşmil etmiş bulunuyoruz." diye konuştu.

Bakan Yanık, gelecek süreçte engelli vatandaşlara yönelik taahhüt ettikleri bütün başlıkları birer birer yerine getireceklerini, bunu belediyeler, kaymakamlıklar, valilikler, sivil toplum örgütleri, engelli aileleri ve engelli vatandaşların tecrübeleriyle gerçekleştireceklerini aktardı.

Konuşmasının ardından Bakan Yanık'a Bayrampaşa Belediye Başkanı Atila Aydıner tarafından tablo hediye edildi.

"Bize yılın 365 günü, 7 gün, 24 saat 3 Aralık. Bu bilinçle, bu azimle çalışıyoruz"

Fizik tedavi ve rehabilitasyon merkezini de gezen Yanık, burada basın mensuplarına açıklamada bulundu. Yanık, merkezin iyi düşünülmüş, geniş ve ferah bir yer olduğunu dile getirdi.

Bakanlık olarak yereldeki paydaşlar ve belediyelerle beraber kuruluşların ve tesislerin oluşturulması, yapımı ve işletilmesi noktasında iyi uygulama örneklerini çoğaltmaya çalıştıklarını aktaran Yanık, şunları kaydetti:

"Türkiye sosyal hizmetler noktasında hem hukuksal altyapı hem de hizmet sunumu noktasında çok kayda değer bir başarı öyküsü yazdı geçtiğimiz 20 yılda. Ama biz 'İyinin düşmanı daha iyidir' fikrinden hareket ederiz. Biz, yaptığımız hiçbir hizmetle bugüne kadar yetinmedik. Daha iyisini nasıl yapabiliriz, milletimize daha çok nasıl hizmet edebiliriz kaygısını her zaman, her başlıkta gözettik, çalıştık. Bu anlamda engelli vatandaşlarımıza yönelik yaptığımız çalışmalar ayrı bir yerde duruyor. Nitekim 2010'da engelli vatandaşlarımıza yönelik yapacağımız hizmetleri, çalışmaları, pozitif ayrımcılık kapsamında anayasal güvenceye kavuşturduk. Dolayısıyla engelli vatandaşlarımıza ilişkin yaptığımız hiçbir hizmeti zaten yeterli görmüyoruz. Onların gerçekten sosyal hayata, günlük hayata, istihdam hayatına doğrudan ve en az engelsiz diğer vatandaşlarımız kadar eşit bir biçimde katılabilmeleri için bütün imkanları hukuksal, teknik, teknolojik aklınıza gelebilecek bütün başlıklarda çalışmaya çalışıyoruz. Bunları tek tek, başlık başlık hayata geçirmeye çalışıyoruz."

Bakan Derya Yanık, bugün engelli bir vatandaşın, "Erişilebilirlik sadece fiziki erişilebilirlik değil. Artık dijital erişilebilirliği de bize sağlamanız lazım." ifadesini kullandığını belirterek, şöyle konuştu:

"Dolayısıyla Türkiye'de bundan belki 15-20 sene önce sokağa çıkarılmayan, sokakta görülmediği için olmadığı sanılan engelli vatandaşlarımız bugün bizden dijital erişilebilirlik istiyor. Bu bile tek başına meseleyi nereden alıp nereye getirdiğimizi göstermesi bakımından önemli bir örnek diye düşünüyorum. 3 Aralık, bu anlamda bütün bu yapıp ettiklerimizin sağlamasını yapmak, nerede durduğumuzu görmek açısından bize iyi bir muhakeme imkanı sunuyor. Bize yılın 365 günü, 7 gün, 24 saat 3 Aralık. Biz bu bilinçle, bu şuurla, bu azimle çalışıyoruz. Bundan sonra da inşallah engelli vatandaşlarımızın da en az engelsiz vatandaşlarımız kadar konfor içerisinde, rahat, sosyal hayata katılabilecekleri, üretebilecekleri, ürettiklerini gösterebilecekleri imkanları onlara sunmaya devam edeceğiz."

Açıklamanın ardından Bakan Yanık, down sendromlu gençlerle sohbet etti.

Programda, Bayrampaşa Belediye Başkanı Aydıner ve Bayrampaşa Kaymakamı Soner Şenel de konuşma yaptı.