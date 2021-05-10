Bakan Yanık: Evde bakım yardımı ödemelerini bugün gerçekleştiriyoruz

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, bakıma ihtiyacı olan engelli vatandaşlara ve ailelerine ekonomik destek sağlamak amacıyla gerçekleştirilen evde bakım yardımı ödemelerinin bugün yapılacağını duyurdu.

Bakan Yanık, yaptığı yazılı açıklamada, bakıma ihtiyacı olan engelli bireylerin aileleri yanında desteklenmelerinin öncelikli hedefleri olduğunu bildirdi. Sosyal hizmet modellerini kurgularken her alanda aile birliğini öncelediklerini belirten Yanık, evde bakım yardımı ile bakıma ihtiyaç duyan engelli yakını olan ve bakımını üstlendiği için çalışamayan vatandaşları da desteklediklerini belirtti. Bakan Yanık, mayıs ayı evde bakım yardımı ödemelerinin ramazan bayramına denk geldiğini, bayram öncesi ihtiyaç sahibi aileleri desteklemek amacıyla ödeme tarihinin öne çekildiğini belirterek, "Evde bakım yardımı ödemelerini bugün gerçekleştiriyoruz" dedi.

Bakan Yanık, evde bakım yardımından 536 bin engelli vatandaşın faydalanacağını, bu kapsamda 888,5 milyon TL ödeme yapılacağını kaydetti. Ödemelerin tüm engelli vatandaşlara hayırlı olmasını dileyen Yanık, "Engelli vatandaşlarımızın ve ailelerinin mübarek ramazan bayramlarını tebrik ediyorum. Ayrıca, içerisinde bulunduğumuz 10-16 Mayıs Engelliler Haftasının 'Erişebilir Türkiye, engelsiz yaşam' için vesile olmasını temenni ediyorum" dedi.