  • BIST 1.460
  • Altın 488,804
  • Dolar 8,2629
  • Euro 10,0428
  • Ankara 19 °C
  • İstanbul 17 °C
  • İzmir 28 °C
  • Konya 17 °C
»

Bakan Yanık: Evde bakım yardımı ödemelerini bugün gerçekleştiriyoruz

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, bakıma ihtiyacı olan engelli vatandaşlara ve ailelerine ekonomik destek sağlamak amacıyla gerçekleştirilen evde bakım yardımı ödemelerinin bugün yapılacağını duyurdu.
Bakan Yanık: Evde bakım yardımı ödemelerini bugün gerçekleştiriyoruz

Bakan Yanık, yaptığı yazılı açıklamada, bakıma ihtiyacı olan engelli bireylerin aileleri yanında desteklenmelerinin öncelikli hedefleri olduğunu bildirdi. Sosyal hizmet modellerini kurgularken her alanda aile birliğini öncelediklerini belirten Yanık, evde bakım yardımı ile bakıma ihtiyaç duyan engelli yakını olan ve bakımını üstlendiği için çalışamayan vatandaşları da desteklediklerini belirtti. Bakan Yanık, mayıs ayı evde bakım yardımı ödemelerinin ramazan bayramına denk geldiğini, bayram öncesi ihtiyaç sahibi aileleri desteklemek amacıyla ödeme tarihinin öne çekildiğini belirterek, "Evde bakım yardımı ödemelerini bugün gerçekleştiriyoruz" dedi.

Bakan Yanık, evde bakım yardımından 536 bin engelli vatandaşın faydalanacağını, bu kapsamda 888,5 milyon TL ödeme yapılacağını kaydetti. Ödemelerin tüm engelli vatandaşlara hayırlı olmasını dileyen Yanık, "Engelli vatandaşlarımızın ve ailelerinin mübarek ramazan bayramlarını tebrik ediyorum. Ayrıca, içerisinde bulunduğumuz 10-16 Mayıs Engelliler Haftasının 'Erişebilir Türkiye, engelsiz yaşam' için vesile olmasını temenni ediyorum" dedi. 

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • İşsizlik rakamları açıklandı10 Mayıs 2021 Pazartesi 10:07
  • Borsa haftaya yükselişle başladı10 Mayıs 2021 Pazartesi 10:06
  • Küresel piyasalar, yeni haftaya karışık seyirle başladı10 Mayıs 2021 Pazartesi 10:06
  • THY, günlük ortalama 504 uçuşla Avrupa'da liderliğini devam ettirdi09 Mayıs 2021 Pazar 12:50
  • Otomotivde 4 ayda üretim yüzde 28, ihracat yüzde 18 arttı09 Mayıs 2021 Pazar 11:55
  • Otomotiv Yetkili Satıcıları Derneğinden 'sıfır araçta bulunurluk sıkıntısı 2. el fiyatlarını yükseltebilir' öngörüsü09 Mayıs 2021 Pazar 11:54
  • DEİK 'Sanayide Yeşil Dönüşüm' projesi ile Türk firmalarını yeşil dönüşüme hazırlayacak09 Mayıs 2021 Pazar 11:53
  • ASELSAN'dan büyük başarı: Yüzde 44 arttı08 Mayıs 2021 Cumartesi 11:33
  • Turkcell'den 'Veriyi üçüncü taraf ve başka şirketlerle paylaşmıyoruz' açıklaması07 Mayıs 2021 Cuma 16:02
  • Ticaret Bakanlığı 'influencerlar' için kılavuz yayımladı07 Mayıs 2021 Cuma 16:01
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti