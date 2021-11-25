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Bakan Yanık: Kadına yönelik şiddet bir insan hakkı ihlalidir

Bakan Derya Yanık, "Kadına yönelik şiddet bir insan hakkı ihlalidir. Aile birliğini zedeleyip, anne ve çocuk sağlığını bozan son derece önemli bir toplumsal sorundur. Gerekçesi ne olursa olsun, asla meşrulaştırılamaz." ifadesini kullandı.
Bakan Yanık: Kadına yönelik şiddet bir insan hakkı ihlalidir

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü ile ilgili dolayısıyla videolu mesaj yayımladı.

Kadına yönelik şiddetin insan hakkı ihlali olduğunu vurgulayan Yanık, "Şiddetsiz bir toplum inşası yolunda üzerimize düşen görevi yapmaya kararlıyız." açıklamasında bulundu.

Bakan Yanık, mesajında şunları kaydetti:

"Günümüzün en yaygın insan hakkı ihlallerinden biri şüphesiz kadına yönelik şiddet. Kadınlara fiziksel, cinsel, psikolojik ya da ekonomik olarak zarar veren, kadınların sağlıklı bir birey olmasını engelleyen ve ülkelerin öncelikli olarak çözmesi gereken önemli bir toplumsal sorun. Dünyanın her yerinde, her yaştan, her gelir düzeyinden veya eğitim durumundan kadınlar gerek yüz yüze gerekse sanal ortamda şiddete maruz kalıyor. Kadına yönelik şiddet, şiddet türleri arasında farklı dinamikleri olan özel olarak eğilmemiz gereken bir alan. Şiddeti tanımlamak çözüm üretmenin de birinci şartı. Bu sebeple kadına yönelik şiddetin adını koymalı ve sebeplerini tartışmalıyız."

"Şiddetle mücadeleyi, tüm tarafların katkılarıyla birlikte çözeceğiz"

Dünya Sağlık Örgütünün (DSÖ) tahmini hesaplamalarına göre her üç kadından birinin, hayatı boyunca en az bir kez fiziksel veya cinsel şiddete maruz kaldığı bilgisini paylaşan Yanık, "Dolayısıyla kadına yönelik şiddetin 'özel alana ait bir mesele' olduğu düşünülmemelidir. Kadına yönelik şiddet bir insan hakkı ihlalidir. Aile birliğini zedeleyip, anne ve çocuk sağlığını bozan son derece önemli bir toplumsal sorundur. Gerekçesi ne olursa olsun, asla meşrulaştırılamaz." ifadelerine yer verdi.

Yanık, kadın ve erkeğin yaratılışta eşit olduğunun altını çizerek, "Devredilemez ve vazgeçilemez temel hakları vardır. Bu haklar devlet olarak bizlere emanettir. Biz de attığımız her adımda bu emanete sahip çıkarak, insanın sahip olduğu değerleri zedeleyen tüm davranışların karşısında duruyoruz ve duracağız. İnanıyorum ki şiddetle mücadeleyi, rolü, fikri ve sorumluluğu olan tüm tarafların katkılarıyla birlikte çözeceğiz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Haber Kaynağı
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