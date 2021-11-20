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Bakan Yanık, Karabük’te huzurevini ziyaret etti

AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Karabük'te bakanlığa bağlı kurumları ziyaret etti.
Bakan Yanık, Karabük’te huzurevini ziyaret etti

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, 100. Yıl Kültür Merkezi'nde AK Parti Genel Merkez Ar-Ge ve Eğitim Başkanlığı tarafından "Bu Hikayenin Kahramanı Sensin" sloganıyla düzenlenen 'Teşkilat Akademisi' eğitim programın açılışında partililerle buluştu. Basına kapalı programın ardından Karabük Valiliği'ni ziyaret eden Yanık, girişte öğrenciler tarafından balonlarla karşılandı. Bakan Yanık çocuklara hediyeler verdi. MHP Karabük İl Başkanlığı’nı da ziyaret eden Yanık daha sonra Karabük Yücel Huzurevi'ni ziyaret etti. 

Bakan Yanık burada yaptığı açıklamada, "İçinde bulunduğumuz huzurevi gayet keyifli, güzel bir kuruluşumuz. Büyüklerimizle buluşmak, onların değerlendirmelerini, yorumlarını almak, varsa çalışmalarımızla, hizmetlerimizle alakalı önerilerini almak bizim için önemli. Ve hepsinden önemlisi hayır dualarını almak çok çok önemli. Nitekim biz de gittiğimiz bütün illerde huzurevlerimizi, çocuk evlerimizi, engelli ve yaşlı bakım merkezlerimizi, hizmet kuruluşlarımızı olabildiği kadar yerinde incelemeye çalışıyoruz. İnşallah Türkiye’mizin her tarafına olduğu gibi Karabük’e de bundan sonraki süreçte hizmetlerimizi sürdürmeye, kalkındırmaya, eksiklerini tamamlamaya, yatırımlarımızı sürdürmeye devam edeceğiz" dedi. 

Bakan Yanık, Güleç Çocuk Evleri ve Yazıköy Engelsiz Yaşam Merkezini ziyaret etti.

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