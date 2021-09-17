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Bakan Yanık: Yangın ve sel bölgelerine 124,3 milyon TL yardımda bulunduk

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, "Ülkemizde yaşanan yangın ve sel felaketleri sonrasında yaraların sarılması için muhtaçlık şartı aramadan toplamda yaklaşık 124,3 milyon TL nakdi yardımda bulunduk" dedi.
Bakan Yanık: Yangın ve sel bölgelerine 124,3 milyon TL yardımda bulunduk

Bakan Yanık, yaptığı yazılı açıklamada, yangın ve sel gibi afetlerde vatandaşın yanında olduklarını ve normal zamanlarda yapılan sosyal yardımlardan farklı olarak bu dönemlerde muhtaçlık şartı gözetmediklerini belirtti. Karadeniz Bölgesi'ndeki sel felaketi sonrasında hızlıca bölgede çalışma yaptıklarını kaydeden Yanık, "Felaketten etkilenen vatandaşlarımızın yaralarının sarılması için ilk olarak Rize ve Artvin’e toplamda 6 milyon TL kaynak aktardık. Daha sonra ise Kastamonu, Sinop ve Bartın'da da yaşanan felaketin ardından bölgeye toplamda 60 milyon TL gönderdik. En son Kastamonu'ya gönderdiğimiz 7 milyon TL ile sel bölgelerine aktardığımız miktar toplam 67 milyona ulaştı" dedi.

Bakan Yanık, diğer yandan Akdeniz ve Ege'deki orman yangınlarında da aynı hassasiyetle yardımların ulaştırıldığını ve bu kapsamda toplamda 51.3 milyon TL kaynak aktardıklarını vurgulayarak, "Temmuz ayından sonra Karadeniz Bölgesinde gerçekleşen sel felaketi ile Akdeniz ve Ege Bölgelerinde gerçekleşen yangın felaketlerinde muhtaçlık şartı aramadan toplamda 124,3 milyon TL nakdi yardımda bulunduk" dedi. 

Kaynak: Haber Kaynağı
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