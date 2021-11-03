  • BIST 1.547,030
  • Altın 550,61
  • Dolar 9,6327
  • Euro 11,1929
  • Ankara 14 °C
  • İstanbul 15 °C
  • İzmir 23 °C
  • Konya 14 °C
»

Bakan Yardımcısı Alpaslan: Turizmde 11,5 milyar dolar gelire ulaştık

KÜLTÜR ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan, turizmde 2021 yılının 3'üncü çeyreğinde yaklaşık 11,5 milyar dolar gelire ve 15 milyona yakın ziyaretçiye ulaşıldığını, bu rakamların 2019'un aynı dönemine yakın olduğunu söyledi.
Bakan Yardımcısı Alpaslan: Turizmde 11,5 milyar dolar gelire ulaştık

Afyon Kocatepe Üniversitesinin (AKÜ) Atatürk Kongre Merkezi'nde düzenlenen Akademik Yılı Açılış ve Ödül Törenine katılan Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan, AKÜ 2021- 22 akademik yılı açılışının hayırlı uğurlu olmasını dileyerek, öğrencilere ilk dersi verdi. Türkiye ekonomisinde turizmin yeri ve önemine dikkat çeken Alpaslan, "2019 yılı Türkiye açısından turizmde çok parlak bir yıl olmuştur. 52 milyon yabancı ziyaretçiyi ülkemizde ağırladık. 34,5 milyar dolar turizm gelirimiz oldu. Bu da tabii Türk turizm tarihinde en üst rakamlar oldu" dedi.

Türkiye'de 2021 yılı Haziran ayında turizm sektörünün hareketlendiğine değinen Alpaslan, "Rakip olduğumuz ülkelere oranla yüzde 80 gelişme sağladık. 2019 rakamlarını da inşallah, 2022 ve 2023'lerde yakalayacağız. 2021 yılının son 3'üncü dilimini dikkate aldığımızda 2019 yılı rakamlarına yakın gerçekleşti. Yaklaşık 11,5 milyar dolar turizm gelirimiz, 15 milyona yakın da ziyaretçiyi ülkemizde ağırlamış olduk" dedi.

Konuşmaların ardından Nadir Alpaslan ile il protokolü tarafından, AKÜ'de profesör unvanı alan, çeşitli branşlarda başarı elde eden akademisyenlere, üniversiteye katkı veren iş insanlarına ve tüzel kişilere belgeleri ile ödülleri verildi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Kilosu 10 liraya düşen hamsi balık pazarlarını hareketlendirdi02 Kasım 2021 Salı 15:45
  • Sanayi ve teknolojide hem bütçeler hem hedefler büyüyor02 Kasım 2021 Salı 14:17
  • Türkiye'nin ihracatı ile ithalatı arasındaki makas hızla kapanıyor02 Kasım 2021 Salı 12:55
  • Ticaret Bakanı Muş: Cumhuriyet tarihinin en yüksek aylık ihracat değeri tazelendi01 Kasım 2021 Pazartesi 14:43
  • Türk halkı parasını neye yatırıyor; altın, döviz, nakit, banka oranları ne?01 Kasım 2021 Pazartesi 13:50
  • İhtiyaç sahiplerine kış boyunca 2,5 milyar lira yakacak ve elektrik desteği verilecek01 Kasım 2021 Pazartesi 13:20
  • İstanbul geçen yılki turist sayısını 9 ayda geçerek rekor kırdı01 Kasım 2021 Pazartesi 11:38
  • Lüks yatlar mazotu kaçtan alıyor? ÖTV'siz yakıt uygulaması nedir?01 Kasım 2021 Pazartesi 11:38
  • BOTAŞ: Dünya genelindeki yüksek enerji fiyatları tüketicilerimize aynı oranda yansıtılmamıştır01 Kasım 2021 Pazartesi 11:26
  • Türkiye'de geçen yıl 18 bin 777 mali aracı kuruluş faaliyet gösterdi01 Kasım 2021 Pazartesi 11:25
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti