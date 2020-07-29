  • BIST 1.136
  • Altın 441,822
  • Dolar 6,9640
  • Euro 8,1969
  • Ankara 23 °C
  • İstanbul 25 °C
  • İzmir 32 °C
  • Konya 24 °C
»

Bakan Yardımcısı Çataklı: 77 bin ekip, 162 bin personel görev yapacak

İÇİŞLERİ Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, Çorum'daki trafik denetim noktasını ziyaret etti. Çataklı, "Bayram süresince 77 bin ekip, 162 bin personel görevlendirdik. Helikopter ve drone'lar da dahil olmak üzere kritik noktalarda denetimler yapılacak" dedi.
Bakan Yardımcısı Çataklı: 77 bin ekip, 162 bin personel görev yapacak

İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, Çorum’da trafik kontrol noktasını ziyaret etti. Çataklı’yı, Vali Mustafa Çiftçi, Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay İlhan Uzunoğlu, İl Emniyet Müdürü Mehmet Gülser karşıladı. Kontrol noktasındaki denetimlere katılan Çataklı, Kurban Bayramı dolayısıyla Türkiye genelinde 29 Temmuz- 4 Ağustos tarihleri arasında trafikte ciddi tedbirler alındığını ifade etti. Çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi alan Çataklı, uygulama noktasında durdurulan bazı araçların sürücüleriyle sohbet ederek, önce uyarılarda bulundu daha sonra ise Çorum leblebisi ikram etti.

'TRAFİK KAZALARINDA CAN KAYIPLARI YÜZDE 27 AZALDI'

İçişleri Bakanlığı olarak trafik kazalarının en düşük düzeye inmesi için mücadele sarf ettiklerini ifade eden Çataklı, "Bu kapsamda mevzuatta bazı değişiklikler yaptık. Hem trafik güvenliğinin sağlanması hem de kazaların minimize edilmesi bakımından farkındalığı artırmak amacıyla bazı kampanyalar düzenledik. 'Bu yolda hep birlikteyiz, hatalı sürücüye kırmızı düdük' 'Öncelik hayatın, öncelik yayanın' gibi projeler hayata geçirildi. Özellikle bu çerçevede evlatlarımızdan da istifade ettik, belli mesafe aldığımızı düşünüyoruz. 2015- 2019 yılları arasında trafik kazalarında can kayıpları yüzde 27 oranında azalmıştır" diye konuştu.

'KRİTİK NOKTALARDA DENETİMLER YAPILACAK'

Kurban Bayramı süresince ciddi tedbirler aldıklarını belirten Çataklı, "Bayram süresince 77 bin ekip, 162 bin personel görevlendirdik. Bu personelimiz eldeki tüm imkan ve kapasiteyi de kullanacak. Helikopter ve drone'lar da dahil olmak üzere kritik noktalarda denetimler yapılacak. Bu kapsamda İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu başta olmak üzere Bakan Yardımcılarımız, Emniyet Genel Müdürümüz, Jandarma Genel Komutanımız, polis başmüfettişlerimiz, valilerimiz, kaymakamlarımız, emniyet müdürlerimiz ve jandarma komutanlarımız da dahil 7 gün boyunca yollarda olacaklar" ifadelerini kullandı.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • TEM Otoyolu'nda Kurban Bayramı yoğunluğu başladı29 Temmuz 2020 Çarşamba 19:55
  • Saman yüklü TIR alev alev yandı29 Temmuz 2020 Çarşamba 19:54
  • Dünürü ve yakınları tarafından sopalarla darbedildiği anlar kamerada29 Temmuz 2020 Çarşamba 19:54
  • Kırıkkale'deki 'kilit kavşak'ta trafik yoğunluğu başladı29 Temmuz 2020 Çarşamba 19:53
  • İslahiye'de orman yangını29 Temmuz 2020 Çarşamba 18:52
  • TFF'den tarihi 'Küme düşme' kararı!29 Temmuz 2020 Çarşamba 18:42
  • Bakan Koca'dan Kurban Bayramı açıklaması: Bayramda kısıtlama olacak mı?29 Temmuz 2020 Çarşamba 18:41
  • İstanbul Valiliği Kurban Bayramı tedbirlerini açıkladı29 Temmuz 2020 Çarşamba 16:40
  • Çevre, doğa ve hayvanların korunması için "HAYDİ" devrede29 Temmuz 2020 Çarşamba 16:39
  • Dünya gündemine bomba gibi düştü! ABD 12 bin askerini çekme kararı aldı29 Temmuz 2020 Çarşamba 16:26
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti