Bakan Yardımcısı Çataklı: Örgüte katılım en düşük seviyede

İÇİŞLERİ Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, bu yılın 10 aylık döneminde sadece ikna yoluyla 185 örgüt mensubunun teslim olduğunu belirtti.

İçişleri Bakan Yardımcısı ve Bakanlık Sözcüsü İsmail Çataklı, Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, terör örgütü ve yandaşlarının son günlerde asılsız haberler ürettiğini belirterek, "Terör örgütü ve yandaşları, son dönemde yürütülen ikna çalışmaları sonucunda terör örgütünden kopuşlardan rahatsız olmuşlar ki yalan haberler üretmeye başladılar. 'Şırnak'ta binlerce kişi gayriresmi sorgulandı' şeklinde akılla izanla açıklanamayacak, gerçek dışı haberler servis ediyorlar" dedi.

'ÖRGÜTE KATILIM EN DÜŞÜK SEVİYEDE'

İçişleri Bakanlığı koordinesinde emniyet ve jandarma birimlerince yürütülen ikna faaliyetleri kapsamında, çocukları veya yakınları bölücü terör örgütünün kırsal alanında faaliyet gösterdiği belirlenen ailelerle temas kurulduğunu hatırlatan Çataklı, şunları kaydetti:

"Haberlerde adı geçen N.A. isimli şahısla da bu kapsamda, 20.10.2020 tarihinde Cizre İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne davet edilerek, yüz yüze bir görüşme gerçekleştirilmiştir. Bu görüşmede, haberlerde bahsedilen partiye yönelik tek bir soru sorulmamıştır. Anlıyoruz. Çocukları kandırılarak dağa kaçırılan annelerin 'evlat nöbeti' tüm küfürlerinize rağmen daha da büyüyerek, devam ediyor. Ailelerin de desteğiyle bu yılın 10 aylık döneminde sadece ikna yoluyla 185 örgüt mensubu teslim oldu. 2016'dan bu yana ikna yoluyla teslim olan örgüt mensubu sayısı ise 807. Örgüte katılım son yılların en düşük seviyesinde. Eylem yapamaz hale de geldiniz. Son çırpınışlarınız."