  • BIST 1.191
  • Altın 487,026
  • Dolar 7,9427
  • Euro 9,4068
  • Ankara 14 °C
  • İstanbul 19 °C
  • İzmir 23 °C
  • Konya 16 °C
»

Bakan Yardımcısı Çataklı: Örgüte katılım en düşük seviyede

İÇİŞLERİ Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, bu yılın 10 aylık döneminde sadece ikna yoluyla 185 örgüt mensubunun teslim olduğunu belirtti.
Bakan Yardımcısı Çataklı: Örgüte katılım en düşük seviyede

İçişleri Bakan Yardımcısı ve Bakanlık Sözcüsü İsmail Çataklı, Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, terör örgütü ve yandaşlarının son günlerde asılsız haberler ürettiğini belirterek, "Terör örgütü ve yandaşları, son dönemde yürütülen ikna çalışmaları sonucunda terör örgütünden kopuşlardan rahatsız olmuşlar ki yalan haberler üretmeye başladılar. 'Şırnak'ta binlerce kişi gayriresmi sorgulandı' şeklinde akılla izanla açıklanamayacak, gerçek dışı haberler servis ediyorlar" dedi.

'ÖRGÜTE KATILIM EN DÜŞÜK SEVİYEDE'

İçişleri Bakanlığı koordinesinde emniyet ve jandarma birimlerince yürütülen ikna faaliyetleri kapsamında, çocukları veya yakınları bölücü terör örgütünün kırsal alanında faaliyet gösterdiği belirlenen ailelerle temas kurulduğunu hatırlatan Çataklı, şunları kaydetti:

"Haberlerde adı geçen N.A. isimli şahısla da bu kapsamda, 20.10.2020 tarihinde Cizre İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne davet edilerek, yüz yüze bir görüşme gerçekleştirilmiştir. Bu görüşmede, haberlerde bahsedilen partiye yönelik tek bir soru sorulmamıştır. Anlıyoruz. Çocukları kandırılarak dağa kaçırılan annelerin 'evlat nöbeti' tüm küfürlerinize rağmen daha da büyüyerek, devam ediyor. Ailelerin de desteğiyle bu yılın 10 aylık döneminde sadece ikna yoluyla 185 örgüt mensubu teslim oldu. 2016'dan bu yana ikna yoluyla teslim olan örgüt mensubu sayısı ise 807. Örgüte katılım son yılların en düşük seviyesinde. Eylem yapamaz hale de geldiniz. Son çırpınışlarınız."

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • AK Parti'li Şahin: Avrupa halkları bu aymaz siyasetçilere gerekli dersi vermeli25 Ekim 2020 Pazar 19:16
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD'ye: Yaptırımın ne ise geç kalma yap25 Ekim 2020 Pazar 18:19
  • Çekmeköy'de darp edilerek öldürülen kargocu son yolculuğuna uğurlandı25 Ekim 2020 Pazar 18:18
  • Ceviz toplamak için çıktığı ağaçta akıma kapılarak öldü25 Ekim 2020 Pazar 18:17
  • Moda Sahili'nde dikkat çeken kalabalık25 Ekim 2020 Pazar 18:16
  • Ankara'da park ve bahçelerde koronavirüs denetimi25 Ekim 2020 Pazar 16:41
  • Kastamonu'da orman yangınına müdahale sürüyor25 Ekim 2020 Pazar 16:40
  • Beyazıt'ta Fransa'da Hz. Muhammed'e hakaret içeren karikatürlerin binalara yansıtılmasına tepki25 Ekim 2020 Pazar 16:39
  • Bakan Kurum: Elazığ'da yıl sonuna kadar 8 bin konutu teslim edeceğiz25 Ekim 2020 Pazar 16:39
  • Türk Demiryolu Zirvesi'ni sosyal mecralardan 9,5 milyon kişi takip etti25 Ekim 2020 Pazar 15:42
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti