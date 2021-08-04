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Bakan Yardımcısı Suver, Van'da selin vurduğu mahallelerde inceleme yaptı

ÇEVRE ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Hasan Suver, sel felaketinin yaşandığı Van'ın Özalp ilçesindeki mahallelerde inlemele yaptı.
Bakan Yardımcısı Suver, Van'da selin vurduğu mahallelerde inceleme yaptı

Van'da bulunan Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Hasan Suver, bölgedeki etkili olan sel felaketinin vurduğu Özalp ilçesine bağlı İstasyon, Boğazkesen, Hacıkışlak ve Bağrıaçık mahalleleri ile Yarımağıl mezrasında inceleme yaptı. AK Parti Van Milletvekili Abdulahat Arvas, DSİ Genel Müdür Yardımcısı Faruk Fıratoğlu, Van Büyükşehir Belediye Genel Sekreteri Mehmet Fatih Çelikel, VASKİ Genel Müdürü Ülker Cem Kaplan ve ilgili birim müdürleri eşlik ettiği Bakan Yardımcısı Suver, selde zarar gören alanlarda incelemede bulundu, vatandaşlarla görüştü. 

Bakan Yardımcısı Suver, selin vurduğu mahallelerde hasar tespit çalışmalarının devam ettiğini belirterek, "Tespitlerde genelde aynı şikayetler var. Maalesef su yataklarımız ya doludur,  ya da yeterince büyüklükte değildir. Hasar gören köy evlerimiz var. Onların tespitleri ilgili kurumlar tarafından yapılıyor. Halkımızla bir arada bulunarak, zararları yerinde görerek tespitlerimizi yaptık.  Bu zararları en kısa zamanda yerine getireceğiz. Bundan sonra böyle olayların olmamasını diliyoruz. Sel afetinin en başından bizi buraya gönderen Sayın Cumhurbaşkanımızın yöre halkına olan selamlarını ve geçmiş olsun dileklerini iletmek isterim. Cumhurbaşkanımız uğranılan zararların giderilmesi konusunun takibindedir. Geçmişte nasıl söz verdiyse, verdiği sözleri nasıl yerine getirdiyse, bugün de uğranılan zararların giderilmesi konusunda talimatları var. Bunlar yerine getirilecektir. En büyük tesellimiz can kaybımızın olmamasıdır. Diğer zararlar zaten karşılanacaktır" dedi.

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