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Bakan Zehra Zümrüt Selçuk: 1000'er lira nakdi destek ödemesi bugün başladı

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Ekonomik İstikrar Paketi kapsamında 2 milyon 300 bin haneye yapılacak 1000'er lira nakdi destek ödemesinin bugün başladığını bildirdi.
Bakan Zehra Zümrüt Selçuk: 1000'er lira nakdi destek ödemesi bugün başladı

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi kapsamında 2 milyon 300 bin haneye yapılacak 1000'er lira nakdi destek ödemelerinin bugün başladığını bildirdi

Selçuk, yaptığı yazılı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi kapsamında ilk desteğin düzenli sosyal yardım alan 2 milyon 111 bin haneye 1-5 Nisan arasında yapıldığını hatırlattı.

Koronavirüsle mücadele kapsamında vatandaşları destekleme amaçlı Sosyal Destek Programının 3 fazdan oluştuğunu aktaran Selçuk, "Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarımızla sahada ihtiyaç sahibi olarak belirlediğimiz 2,3 milyon haneye faz 2 kapsamında 1000 lira nakdi yardım yapıyoruz." ifadelerini kullandı.

İlk destekte olduğu gibi, bu hanelerin hali hazırda sosyal yardımlar sisteminde kayıtlı olduğundan herhangi bir başvuruda bulunmasına gerek olmadığını belirten Selçuk, "1000 lira nakdi destek ödemesi, bugün bu hanelerimizin PTT hesaplarına yatırılmaya başlandı. Bu yardımlar da yine bir önceki yardımda olduğu gibi bulaş riskini azaltmak için evlere götürülerek, elden teslim ediliyor." açıklamasında bulundu.

Bakan Selçuk, 3'üncü faz 1000'er lira ödemeleri için başvuruların "e-devlet" üzerinden alınmaya başlanacağını duyurarak, faz 3 kapsamındaki ödemelerin kişi bazlı değil, hane bazlı yapılacağını, aynı haneden birden çok başvuru yapılırsa, bunu tek başvuru olarak değerlendireceklerini aktardı.

Selçuk, 3'üncü faz kapsamındaki ödemelere ilişkin tarihleri, ayrıca açıklayacaklarını kaydetti.

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