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Bakan Zehra Zümrüt Selçuk, ailelere yapılacak nakdi yardımın detaylarını açıkladı

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "İkinci faz sosyal yardımlar başlıyor. Bu kapsamda ikinci fazda 2 milyon 300 bin haneye 1000'er lira nakdi destek vereceğiz." dedi.
Bakan Zehra Zümrüt Selçuk, ailelere yapılacak nakdi yardımın detaylarını açıkladı

Bakan Zehra Zümrüt Selçuk: "Birinci fazda olduğu gibi vatandaşlarımızın herhangi bir başvuruda bulunmasına gerek olmayacak ve yardımlar evlere götürülecek" dedi.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dün kamuoyuna duyurduğu ve koronavirüsle mücadele için ikinci faz sosyal yardım programının detaylarını açıkladı. 2 milyon 111 bin haneye geçtiğimiz hafta 1000'er lira nakdi destek verildiğini hatırlatan Selçuk, "Söz konusu destek programının ikinci fazının başlayacağı müjdesini Sayın Cumhurbaşkanımız dün kamuoyu ile paylaştı. Bu kapsamda; ikinci fazda halihazırda sosyal yardım alan ve birinci fazda dağıtılan 1000 TL'lik destekten faydalanmamış, 2 milyon 300 bin haneye 1000'er lira nakdi destek vereceğiz. Birinci fazda olduğu gibi vatandaşlarımızın herhangi bir başvuruda bulunmasına gerek olmayacak ve yardımlar evlere götürülecek" diye konuştu.

'ÜÇÜNCÜ FAZ SOSYAL YARDIMI İÇİN BAŞVURULAR, E-DEVLET'TEN YAPILACAK'

Bakan Selçuk, sosyal yardımlarda üçüncü fazın da hazırlıklarının yapıldığını bildirdi. Üçüncü fazda da ilk iki yardımdan faydalanmamış ihtiyaç sahibi hanelere 1000'er lira destekte bulunacaklarını söyleyen Bakan Selçuk, "Üçüncü faz sosyal yardımdan, daha önce bu yardımdan faydalanmamış haneler faydalanacak ve söz konusu başvurular e-devlet üzerinden yapılacak. Koronavirüs tedbirlerinden olumsuz etkilenmiş, ihtiyaç sahibi tüm kesimlere el uzatacağız" dedi

Selçuk, üçüncü fazın başvuru sürecinin ayrıca duyurulacağını da belirtti.

Kaynak: Haber Kaynağı
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