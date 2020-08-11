  • BIST 1.102
  • Altın 462,716
  • Dolar 7,2256
  • Euro 8,5228
  • Ankara 27 °C
  • İstanbul 29 °C
  • İzmir 31 °C
  • Konya 26 °C
»

Bakan Zehra Zümrüt Selçuk: Aktif iş gücü programlarına iki yılda 4,6 milyar lira kaynak aktarıldı

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk, gençler, kadınlar ve engellilerin istihdamını kolaylaştıran aktif iş gücü programlarına son iki yılda 4,6 milyar lira aktarıldığını bildirdi.
Bakan Zehra Zümrüt Selçuk: Aktif iş gücü programlarına iki yılda 4,6 milyar lira kaynak aktarıldı

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt , yaptığı yazılı açıklamada, işbaşı eğitim programları, mesleki eğitim ile girişimcilik eğitim kursları gibi modellerle gençler, kadınlar ve engellilerin sürdürülebilir istihdamını sağladıklarını belirtti.

Programlarla vatandaşların mesleki bilgi ve becerilerini artırdıklarını vurgulayan Selçuk, 2018'in Temmuz ayından bu yana 1,1 milyon kişi için 4,6 milyar lira kaynak aktardıklarına dikkati çekti.

Genç girişimcilere 721 milyon lira
Gençleri geleceğe güçlü bir şekilde hazırlama gayretinde olduklarını ifade eden Selçuk, özellikle sosyal konularda farkındalıklarını artırmak için Sosyal Çalışma Programı'nın hayata geçirildiğini vurguladı. Selçuk, program sayesinde geçen yıl 20 bin üniversite öğrencisinin ilk kez iş gücü piyasasıyla tanıştığına ve sigorta primlerinin devlet tarafından karşılandığını hatırlattı.

Gençlerin girişimci ruhuna inandıklarını ve bu kapsamda güçlü bir teşvik sunduklarını belirten Selçuk, genç girişimci modeli ile 18-29 yaş aralığındaki gençlerin ilk defa Bağ-Kur kapsamına girmesi halinde sigorta primlerinin devletçe karşılandığına işaret etti.

Bakan Selçuk, 2018-2020 arasında 58 bin genç girişimci için 721 milyon lirayı aşkın destek sağlandığını kaydetti.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Merkez Bankası'ndan kritik hamle: Sıfırlandı11 Ağustos 2020 Salı 09:29
  • Küresel piyasalar pozitif görünümünü koruyor11 Ağustos 2020 Salı 09:10
  • Betam: İstihdam kaybı üç ayda 2 milyon 55 bine ulaştı10 Ağustos 2020 Pazartesi 17:15
  • Benzine zam geliyor10 Ağustos 2020 Pazartesi 15:26
  • Tarım ürünleri ihracatı Kovid-19'a rağmen arttı10 Ağustos 2020 Pazartesi 12:58
  • Türk mobilya sektöründen 7 ayda 1,8 milyar dolarlık ihracat10 Ağustos 2020 Pazartesi 12:57
  • Bakan Albayrak açıkladı: İlk kez eşik değerin üzerine çıktı10 Ağustos 2020 Pazartesi 12:46
  • Tarım ürünleri ihracatı Kovid-19'a rağmen arttı10 Ağustos 2020 Pazartesi 12:02
  • Güneydoğu ihracatının gözde pazarı Orta Doğu10 Ağustos 2020 Pazartesi 12:01
  • Türkiye'nin gemi ve yat ihracatı temmuzda yüzde 60'a yakın arttı10 Ağustos 2020 Pazartesi 12:00
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti