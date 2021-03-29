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Bakan Zehra Zümrüt Selçuk: Engelli vatandaşlar Türk İşaret Dili tercümanı eşliğinde resmi dairelerde işlerini halledecek

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Türk İşaret Dili tercümanlarının işitme engellilere bireysel olarak da hizmet vereceklerini bildirdi.
Bakan Zehra Zümrüt Selçuk: Engelli vatandaşlar Türk İşaret Dili tercümanı eşliğinde resmi dairelerde işlerini halledecek

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Bakanlık olarak işitme engellilere Türk İşaret Dili desteği verdiklerini hatırlatarak, bu kapsamda yeni bir uygulama başlatacaklarını belirtti.

Türk İşaret Dili tercümanlarının engelli vatandaşlara bireysel olarak da hizmet vereceğini aktaran Selçuk, şöyle devam etti:

"İletişimde işaret dilini tercih eden işitme engelliler, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüklerinden bireysel resmi işlemlerinde yardımcı olması amacıyla Türk İşaret Dili tercümanı talep edebilecek. Engelli vatandaşlar Türk İşaret Dili tercümanı eşliğinde banka veya noter gibi resmi dairelere giderek işlerini halledecek. Bu hizmetten yararlanabilmek için il müdürlüğüne bir dilekçe ile başvurmak yeterli."

32 pilot ilde başlatıldı
Bakan Selçuk, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından ilan edilen Erişilebilirlik Yılı'nda hayata geçen uygulamanın, 32 pilot ilde başlatıldığını ifade ederek, uygulamayı en kısa zamanda tüm illere yaygınlaştırılmayı hedeflediklerini vurguladı.

Uygulamanın önemine işaret eden Selçuk, "Engellilerin iletişim engelini ortadan kaldırarak sosyal hayata karışmalarını amaçlayan bu uygulama hem erişilebilirliğin artırılması hem de işitme engelli vatandaşların işlemlerini daha doğru ve hızlı yapmaları açısından önem taşıyor." ifadesini kullandı.

İşaret dili tercümanlık hizmeti kayıt altına alınacak
Selçuk, Türk İşaret Dili tercümanlarının iş yoğunluğunu belirlemek ve iş kalitesini artırmak amacıyla "Türk İşaret Dili İş Takip Modülü"nün oluşturulduğunu da duyurdu.

Böylece işitme engelli vatandaşların kişisel talepleriyle kamu kurum ve kuruluşlarının taleplerinin sistem üzerinden takip edileceğine ve oluşması muhtemel iletişim sorunlarının ve karışıklıkların ortada kalkacağına dikkati çeken Selçuk, şunları kaydetti:

"Aile Bilgi Sistemi üzerinden ulaşılan modül günlük olarak tercümanlar ve ilgili birim tarafından doldurulacak. Modül hem işlerin takibini sağlayacak hem uzman personel üzerindeki iş yoğunluğunu hem de hizmet verilen alanların çeşitliliğini ortaya koyacak. Modül üzerindeki verilerden elde edilecek istatistiklerle Türk İşaret Dili tercümanı atamalarına da yön verilecek."

Test çalışmaları Bakanlık merkez binasında yapılan modül, çevrim içi bir toplantıyla il müdürlüklerine ve Türk İşaret Dili tercümanlarına da tanıtıldı.

Kaynak: Haber Kaynağı
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