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Bakan Zehra Zümrüt Selçuk: Evde bakım ücreti 1544 liraya yükseltildi

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk, "535 bin 805 engelli vatandaşımızın yararlandığı evde bakım yardımını, bu yılın temmuz-aralık dönemi için aylık 1544 liraya yükselttik." ifadelerini kullandı.
Bakan Zehra Zümrüt Selçuk: Evde bakım ücreti 1544 liraya yükseltildi

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, 1460 lira olan evde bakım yardımını 1544 liraya yükselttiklerini bildirdi.

Bakan Selçuk, yaptığı yazılı açıklamada, düzenli yapılan ve temmuz ayı memur maaşı katsayısındaki düzenlemeyle artan sosyal hizmet modellerindeki ödemelere ilişkin bilgiler paylaştı.

Bu ayki ödeme döneminde 768 bin yaşlı, 637 bin engelli olmak üzere toplam 1 milyon 405 vatandaşa aylıkların ödendiğini belirten Selçuk, bu yıl yapılan toplam ödemelerin ise toplam 12 milyar liraya ulaşacağını vurguladı.

Yaşlı ve engelli aylığı tutarlarının, memur maaşlarına yapılan zamla artırıldığını ifade eden Selçuk, şu bilgileri verdi:

"Yaşlı aylıklarını 711,50 liraya, yüzde 40-69 arası engelli aylıklarını 567,97 liraya, yüzde 70 ve üzeri engelli raporlu vatandaşlarımızın aylıklarını da 851,95 liraya yükselttik. 18 yaş altı bakıma muhtaç engelli yakını olan vatandaşlara ödenen aylıkları 567,97 liraya, ağır silikozis hastalığı bulunanların aylıklarının 1.562,86 lira çıkarttık. 535 bin 805 engelli vatandaşımızın yararlandığı evde bakım yardımını bu yılın temmuz-aralık dönemi için aylık 1544 liraya yükselttik."

144 bin çocuğumuza 155 milyon liralık destek sağladık
"Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın, ekonomik nedenlerle kurum bakımına bırakılmaması için önce aileleri ve yakınlarının yanında kalmasını destekliyoruz." ifadelerini kullanan Selçuk, bu kapsamda aylık 144 bin çocuk için 155 milyon lira Sosyal Ekonomik Destek (SED) sağlandığını vurguladı.

Bakan Selçuk, ailesinin yanında bakımı sağlanan çocukların, akranlarıyla aynı şartlara sahip olması için verilen SED hizmetinde çocuk başına yapılan yardım miktarının 1023 liradan, 1082 liraya yükseldiğini anımsatarak koruyucu ailelere de çocuk başına yapılan ödemede miktarın 1485 liradan 1687 liraya çıkarıldığı bilgisini verdi.

İhtiyaçları doğrultusunda uygulanan sosyal hizmet modelleri ile düşük gelirli birey ve ailelerin desteklendiğini vurgulayan Selçuk, dezavantajlı durumdaki bireylerin çeşitli hizmet ve sosyal yardım modelleri ile desteklendiğini kaydetti.

Ekonomik olarak desteklenen bireyi ve aileleri üretime ile istihdama yönelik projelerle de buluşturduklarını belirten Selçuk, "Düşük gelirli vatandaşlarımızın bu projelerle ekonomik ve sosyal hayata daha güçlü şekilde entegre olmasını amaçlıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Bakan Selçuk, ayrıca yaşlı ve engelli aylıkları ödemelerinin her ayın 5 ila 9'u arasında PTT aracılığıyla yapıldığını, talep edilmesi halinde aylıkların hanelere teslim edildiğini vurguladı.

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