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Bakan Zehra Zümrüt Selçuk ile Nil Karaibrahimgil'den çocuklara 23 Nisan sürprizi

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk ile sanatçı Nil Karaibrahimgil, TBMM'nin kuruluşunun 100. yılı ile 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla çocuk evlerinde kalan çocuklarla online kutlama yaptı.
Bakan Zehra Zümrüt Selçuk ile Nil Karaibrahimgil'den çocuklara 23 Nisan sürprizi

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, çocuk evlerinde kalan çocuklarla Türkiye Büyük Millet Meclisinin (TBMM) kuruluşunun 100. yılı ile 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla online kutlama yaptıklarını belirtti. 

Çocuklarla video konferans ile bir araya gelen Selçuk, "Kıymetli çocuklarımız, bugün sizlerle beraber 23 Nisan'ı kutlamaktan büyük sevinç duyuyorum. Gönül isterdi ki yanınızda olabileyim, sizleri öpüp kucaklayabileyim. Ama inşallah o günler de gelecek. Bu virüsü atlattığımız zaman sizlerle çok güzel bir piknik düzenleyeceğiz." ifadelerini kullandı.

Çocuklara sürpriz olarak, sanatçı Nil Karaibrahimgil de bu kutlamaya katıldı. Çocuklar için gitarıyla iki şarkısını seslendiren Karaibrahimgil, "Dünyanın en güzel şeyi bağıra bağıra şarkı söylemek. Sizden ricam, bana dans ederek bağırarak eşlik edin." çağrısında bulundu.

Çocuklar da Karaibrahimgil'e alkışlarıyla sevgilerini gösterdi.

Ayrıca Bakanlık psikologlarından, sosyal medyada "AliFiru" olarak tanınan Ali ve Firuze adlı çift de şarkılarını çocuklar için seslendirdi.

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