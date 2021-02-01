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Bakan Zehra Zümrüt Selçuk: Kimsesizler ve evsizler için geçen yıl yaklaşık 6 milyon lira kaynak aktarıldı

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "Evsizlerin Konaklatılması" projesiyle 81 İl Müdürlüğünün, kimsesizlerin konaklama ihtiyaçlarını giderdiğini belirtti.
Bakan Zehra Zümrüt Selçuk: Kimsesizler ve evsizler için geçen yıl yaklaşık 6 milyon lira kaynak aktarıldı

Bakan Selçuk, yaptığı yazılı açıklamada, "Evsizlerin Konaklatılması" projesiyle 81 İl Müdürlüğünün, kimsesizlerin konaklama ihtiyaçlarını giderdiğini belirtti.

Ekiplerin çalışmaları hızla devam ederken vatandaşlardan gelen ihbarların da ivedilikle değerlendirildiğini aktaran Selçuk, bu kişilere ulaşmak için her türlü gayretin gösterildiğini kaydetti.

Selçuk, Kovid-19 salgınının en çok etkileyebileceği kesimler arasında bulunan evsiz, mekansız ve kimsesiz kişilerle ilgili devam eden "Evsizlerin Konaklatılması" projesini "Koronavirüsle Mücadele Kapsamında Evsizlere Konaklama Projesi" olarak güncellediklerini hatırlattı.

Proje kapsamında illerde evsiz, mekansız ve kimsesiz kişilerin tespit edilerek ülke genelinde toplamda 2 bin 454 kişinin konaklatılmasının sağlandığını belirten Selçuk, konaklatılan kişilerin temizlik, sağlık, temel gıda, giyim ve diğer ihtiyaçlarının da giderildiğini aktardı. Selçuk, bu kapsamda oluşan giderlerin Bakanlık tarafından gönderilen yaklaşık 6 milyon lira kaynak ile Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarınca karşılandığını ifade etti.

Bakan Selçuk, 2017-2020 döneminde, bu kapsamda Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına aktarılan kaynağın ise 10 milyon lirayı geçtiğini, 2021 yılında da evsiz, mekansız ve kimsesiz kişilerin ihtiyaçlarının karşılanması için bakanlık koordinasyonunda çalışmaların sürdürüldüğünü dile getirdi.

Kaynak: Haber Kaynağı
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