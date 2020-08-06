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Bakan Zehra Zümrüt Selçuk: Nakdi Ücret Desteği ödemeleri yarın yapılacak

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk, temmuz ayına ilişkin Nakdi Ücret Desteği ödemelerinin yarın yapılmaya başlayacağını bildirdi.
Bakan Zehra Zümrüt Selçuk: Nakdi Ücret Desteği ödemeleri yarın yapılacak

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, temmuz ayına ilişkin Nakdi Ücret Desteği ödemelerinin yarın yapılmaya başlayacağını bildirdi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadelenin ekonomik tedbirleri kapsamında bir çok uygulamayı hayata geçiren Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, salgın sürecinden maddi olarak olumsuz etkilenen vatandaşlar için Nakdi Ücret Desteğine devam ediyor.

Bakan Selçuk, AA muhabirine yaptığı açıklamada, temmuz ayına ilişkin Nakdi Ücret Desteği ödemelerinin yarından itibaren yapılmaya başlayacağını belirterek, şunları kaydetti:

"Ücretsiz izne ayrılan işçilerimizin nakdi ücret desteği ödemelerini yarından itibaren gerçekleştireceğiz. Ödemeler banka hesapları üzerinden yapılacak. Sistemde IBAN bilgisi eksik veya hatalı olanların ödemeleri ise PTT aracılığıyla gerçekleştirilecek."

Kaynak: Haber Kaynağı
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