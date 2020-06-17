Bakan Zehra Zümrüt Selçuk, "Sosyal Koruma Kalkanı'yla yaklaşık 20,5 milyar liralık nakdi destek sağladık" dedi.

Alie, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'un açıklamalarından satır başlıkları;

(3.faz sosyal yardım desteği) 1 milyon 680 bin haneye daha bu süreçte yardım ulaştırdık. Süreç devam ediyor.