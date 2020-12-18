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Bakan Zehra Zümrüt Selçuk: Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına186 milyon lira ek kaynak gönderildi

Bakan Zehra Zümrüt Selçuk, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına salgın nedeniyle 186 milyon lira ek kaynak gönderildiğini bildirdi.
Bakan Zehra Zümrüt Selçuk: Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına186 milyon lira ek kaynak gönderildi

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle bu ay Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına gönderilen periyodik paya ilave 186 milyon lira daha ek kaynak aktarıldığını bildirdi.
Bakan Selçuk, yazılı açıklamasında, dezavantajlı durumdaki vatandaşların ve hanelerin ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına aktarılan ödenekler hakkında bilgi verdi. 

Salgın nedeniyle dönemsel muhtaçlık durumuna dikkati çeken Selçuk, "Bu ay 1003 Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına gönderdiğimiz periyodik paya ilaveten 186 milyon lira ek kaynak göndererek toplamda 373 milyon lira tutarında kaynak aktardık." ifadesini kullandı.

81 ilde ve ilçelerde bulunan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına, sosyal yardım faaliyetlerini yürütebilmeleri için her ay düzenli olarak "periyodik pay" adı altında kaynak aktardıklarını anımsatan Selçuk, bu payın aralık ayı için 186 milyon lira olduğunu kaydetti.

Bakan Selçuk, ihtiyaç sahibi vatandaşlara yapılan yardımların yanı sıra salgın dolayısıyla "dönemsel muhtaçlık" kriterleri taşıyan kişilere de yardımda bulunduklarına işaret ederek aktarılan kaynakla hem Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarının mali imkanlarını güçlendirdiklerini hem de vatandaşların ihtiyaçlarına daha hızlı ve etkin şekilde yanıt verdiklerini vurguladı.

Kaynak: Haber Kaynağı
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