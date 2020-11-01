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Bakan Ziya Selçuk: İzmir'deki depremde okullarımızdan çok süratle tahliye imkanını bulabildik

Milli Eğitim Bakanı Selçuk, İzmir'deki depremle ilgili, "Binaların tahliye edilmesi çok önemli. Okullarımızdan çok süratle tahliye imkanını bulabildik ve kimsenin burnu kanamadan da bu süreci halletmiş durumdayız." dedi.
Bakan Ziya Selçuk: İzmir'deki depremde okullarımızdan çok süratle tahliye imkanını bulabildik

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Bayraklı’da bulunan Azerbaycan Halk Cumhuriyeti 100. Yıl İlkokulu’nda oluşturulan psiko-sosyal destek alanında, afet sonrası eğitimdeki duruma ilişkin açıklamalarda bulundu. 

Bakan Selçuk, İzmir'deki depremle ilgili, "Binaların tahliye edilmesi çok önemli. Tüm okul yöneticilerimize, öğretmenlerimize bir teşekkür borçluyuz çünkü onların tecrübesi, birikimiyle okullarımızdan çok süratle tahliye imkanını bulabildik ve kimsenin burnu kanamadan da bu süreci halletmiş durumdayız." ifadelerini kullandı.

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