Bakan Ziya Selçuk: İzmir'deki depremde okullarımızdan çok süratle tahliye imkanını bulabildik

Milli Eğitim Bakanı Selçuk, İzmir'deki depremle ilgili, "Binaların tahliye edilmesi çok önemli. Okullarımızdan çok süratle tahliye imkanını bulabildik ve kimsenin burnu kanamadan da bu süreci halletmiş durumdayız." dedi.