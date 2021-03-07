  • BIST 1.542
  • Altın 411,808
  • Dolar 7,5315
  • Euro 8,9768
  • Ankara 7 °C
  • İstanbul 7 °C
  • İzmir 14 °C
  • Konya 7 °C
»

Bakanı Gül: Başta terör olmak üzere sınır aşan bütün suçlarla mücadelede samimi bir iş birliği noktasında buluşmalıyız

Adalet Bakanı Gül, BM 14. Suçun Önlenmesi ve Ceza Adaleti Kongresi'ne gönderdiği video mesajda, "Türkiye olarak Birleşmiş Milletler başta olmak üzere uluslararası zeminde yürütülen çalışmalara katılmaya ve katkı sunmaya hazırız." ifadesini kullandı.
Bakanı Gül: Başta terör olmak üzere sınır aşan bütün suçlarla mücadelede samimi bir iş birliği noktasında buluşmalıyız

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Japonya'nın Kyoto şehrinde bugün çevrim içi düzenlenen Birleşmiş Milletler (BM) 14. Suçun Önlenmesi ve Ceza Adaleti Kongresi'ne video mesaj gönderdi.

Kongrede yayımlanan video mesajına, kongrenin adli alandaki uluslararası iş birliğine katkı sunmasını dileyerek başlayan Gül, salgın sürecinde bu iş birliğinin önemini daha iyi anladıklarını ifade etti.

Salgının öğrettiği bir diğer hususun adaletin kesintisiz işleyişinin önemi olduğunu vurgulayan Bakan Gül, "Son bir yılda pek çok sosyal ve ekonomik faaliyeti zorunlu olarak kısıtladık veya tehir ettik. Ancak adalete erişimin küresel ölçekteki kamusal kriz dönemlerinde bile durdurulamayacağını hep birlikte idrak ettik." diye konuştu.

Bakan Gül, adalete erişimin her insanın hakkı ve bütün hakların temel güvencesi olduğuna işaret ederek, "İnsanlık ailesi için temel unsur ve temel hedef küresel adaletin gerçekleşmesidir. Bu sebeple en ağır koşullarda dahi temini, geliştirilmesi ve korunması gerekir. Salgının başında kapsamlı stratejimizi ve eylem planımızı bu hassasiyetle oluşturduk." dedi.

Adalet hizmetlerinde dijital dönüşümü salgından yıllar önce başlatmış olmanın ülke olarak büyük yararını gördüklerini anlatan Gül, "Ulusal Yargı Ağı Projesi" ve "e-Devlet" uygulamalarıyla çok önemli hizmetler ortaya koyduklarını dile getirdi.

Temel muhakeme güvencelerini de gözeterek sisteme kazandırdıkları "e-Duruşma" gibi yenilikçi adımlar atmaya devam ettiklerini belirten Gül, "Takipçisi olduğumuz yenilikçi uygulamalar engelli bireyler gibi dezavantajlı durumdaki kişilerin adalete erişimini kolaylaştıracak başka çözümler de içeriyor. Anlam ve önemi salgınla birlikte bir kat daha artan bu dönüşüm reform çalışmalarımız da yol haritamız olan Yargı Reformu Strateji Belgesi'nin kayda değer hedefleri arasında yer almaktadır." diye konuştu.

Geniş ve çok yönlü bir istişare sürecinin ürünü olan strateji belgesinin, 2019'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklandığını hatırlatan Gül, "Yargının bağımsızlığının güçlendirilmesine, acil ve etkin işleyişinin sağlanmasına ve toplumun güvenini kazanmasına özel önem veriyoruz. Adalete erişimin kolaylaştırılması reform stratejimizin odağındadır." dedi.

Bakan Gül, temel hak ve özgürlüklerin daha etkin korunması ve geliştirilmesi amacıyla yeni bir İnsan Hakları Eylem Planı hazırladıklarını ve bunun da Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından kamuoyuna açıklandığını anımsattı.

"Özünde bir hak ve özgürlük mücadelesi"
Hak ve özgürlükler karşısındaki büyük ve ortak bir tehdide dikkati çekmek istediğini söyleyen Bakan Gül, "Bu tehdit giderek daha çok ülkeyi hedef almaya başlayan ve ortadan kaldırılması uluslararası toplumun samimi iş birliğini zorunlu kılan terörizmle ortak mücadeledir. Türkiye, terörden çok çekmiş bir ülkedir, terörün her türüyle din, dil, ırk gözetmeksizin, ayrım yapmadan kararlı bir mücadele içindedir." ifadelerini kullandı.

Bakan Gül, Türkiye'nin bu mücadelesini özünde bir hak ve özgürlük mücadelesi olarak gördüğünü vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Ülkemizde 15 Temmuz 2016 tarihinde demokrasiyi yıkmaya, hak ve özgürlüklere dayalı anayasal düzenimizi ortadan kaldırmaya yeltenen suçluların bir kısmı bugün bazı devletlerde maalesef mülteci muamelesi görmektedir. Irak'ın kuzeyindeki terör kampında yine masum insanlarımızı şehit eden bir diğer terör örgütü cezasızlık güvencesiyle rahatça hareket ettiği ülkelerde gelecek kanlı eylemleri için para ve eleman devşirmeye devam etmektedir.

Bazı devletlerin suçluları adeta himaye eden bu tutumları uluslararası hukuka açıkça aykırıdır. Bu tutum ancak çifte standartla açıklanabilir. Burada sadece siyasi veya hukuki bir sorun bulunmuyor, aynı zamanda ahlaki bir sorunla da karşı karşıyayız. Unutmayalım, toplumlarımız için adalet, güvenlik ve barışı sağlamak, yerel bir hedef olmaktan çıkmıştır. Bu, artık bir bölgesel hedef de değildir. İmkan ve fırsatlar kadar sorun ve tehditlerin de küreselleştiği bir dünyada geçmişte hiç olmadığı kadar birbirimize bağlıyız.

Başta terör olmak üzere sınır aşan bütün suçlarla mücadelede ortak bir anlayış ve samimi bir iş birliği noktasında buluşmalıyız. Biz Türkiye olarak Birleşmiş Milletler başta olmak üzere uluslararası zeminde yürütülen çalışmalara katılmaya ve katkı sunmaya hazırız."

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Ilgaz 2-Yurduntepe Kayak Merkezi'nde hafta sonu yoğunluğu yaşanıyor07 Mart 2021 Pazar 16:07
  • İran'dan Türkiye'ye sızmaya çalışan terörist yakalandı07 Mart 2021 Pazar 16:06
  • İzmir ve Elazığ depremlerinde can kurtaran UMKE personeli Edanur'dan yaşama bağlayan öneriler07 Mart 2021 Pazar 16:06
  • Uludağ'da kısıtlamanın kalktığı ilk hafta sonu yoğunluk yaşanıyor07 Mart 2021 Pazar 16:05
  • Türkiye'nin Semerkant Başkonsolosluğu açıldı07 Mart 2021 Pazar 14:44
  • İran: İsrail bize saldırırsa Tel Aviv ve Hayfa'yı yerle bir ederiz07 Mart 2021 Pazar 14:06
  • Afganistan'da Taliban saldırısında 8 polis öldü07 Mart 2021 Pazar 14:06
  • İran'da Azerbaycan Türkü aktivist Piri'nin emniyet güçlerinin muamelesi nedeniyle sağlığını yitirdiği iddia edildi07 Mart 2021 Pazar 14:05
  • Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Özbekistan'da tarihi Hive kentini ziyaret etti07 Mart 2021 Pazar 14:05
  • Terör örgütü YPG/PKK, Bab'daki sivillere saldırdı: 1 yaralı07 Mart 2021 Pazar 14:04
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti