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Bakanı Soylu, yapımı devam eden Adnan Menderes Demokrasi Müzesi'ni inceledi

İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, Aydın'ın Koçarlı ilçesinde yapımı devam eden Adnan Menderes Demokrasi Müzesi'nde incelemelerde bulundu.
Bakanı Soylu, yapımı devam eden Adnan Menderes Demokrasi Müzesi'ni inceledi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile birlikte İzmir'e gelen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Adnan Menderes Havalimanı'ndan jandarma helikopteriyle Aydın'ın Koçarlı ilçesine geçti.

Çakırbeyli Mahallesi'nde yapımı devam eden Adnan Menderes Demokrasi Müzesi'ne giden Bakan Soylu'yu, Aydın Valisi Hüseyin Aksoy karşıladı.

Beraberinde Vali Aksoy, AK Parti Aydın Milletvekili Rıza Posacı, AK Parti Aydın İl Başkanı Ömer Özmen, MHP Aydın İl Başkanı Haluk Alıcık ve AK Partili Koçarlı Belediye Başkanı Nedim Kaplan ile 27 Mayıs'ta açılması planlanan müzeyi gezen Bakan Soylu, yetkililerden bilgi aldı. Bakan Soylu,

45 dakikalık incelemenin ardından Aydın'dan ayrıldı.

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