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Bakanlar Soylu ve Karaismailoğlu, Giresun'da

GİRESUN’da sağanak sonucu meydana gelen, 5'i asker 11 kişinin hayatını kaybettiği sel sonrası kayıp 4 kişiyi arama çalışmalarına devam ediliyor.
Bakanlar Soylu ve Karaismailoğlu, Giresun'da

Giresun'da 22 Ağustos'ta meydana gelen selin ardından bölgede incelemelerine devam eden İçişleri Bakanı Soylu ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, Giresun Valiliği’nde düzenlenen Koordinasyon ve Değerlendirme Toplantısı'na katıldı. Basına kapalı yapılan toplantıda, ilçelerde meydana gelen sel, taşkın ve heyelanların ardından gerçekleştirilen çalışmalar ile planlanan faaliyetler değerlendirildi.

ÇALDAĞ KÖYÜNE ZİYARET

Bakanlar Soylu ve Karaismailoğlu, daha sonra Çaldağ köyünde sel sularına kapılarak, kaybolan Emine ve Davut Akgün'ün yakınlarıyla görüşüp, arama- kurtarma çalışmalarına ilişkin AFAD yetkililerinden bilgi aldı. Buradaki AFAD Yönetim Merkezi'ni ziyaret eden Soylu ve Karaismailoğlu, selde hasar gören ve yıkılan evleri inceleyerek, köy sakinlerinin taleplerini dinledi. Kayıp kişilerin bulunması amacıyla sürdürülen arama çalışmaları hakkında bilgi alan iki bakan, incelemeleri sırasında çocuklara da çeşitli hediyeler verdi. Bakanlar, daha sonra yaraların hızla sarıldığı Giresun'un Dereli ilçesine gelerek, burada sürdürülen çalışmaları inceleyip, yetkililerden bilgi aldı. İş yerlerini düzenleyen esnafı da ziyaret eden bakanlar, vatandaş ve esnaf ile sohbet etti. 

KAYIPLAR ARANIYOR

Öte yandan sel felaketinde kaybolan operatör Ali Akbulut, Umut Cantürk, Davut ile Emine Akgün’ü arama çalışmaları da sürüyor. Çevre illerden takviyeye gelen AFAD, Jandarma Arama Kurtarma (JAK), AKUT ve belediye ekipleri dere yataklarını karış karış tarıyor. Dalgıç ekipleri de su altını tarayarak, dere yataklarında kayıplardan iz arıyor. Ekipler ayrıca Karadeniz'de de arama çalışmaları yürütüyor. Kadavra köpeklerinin de kullanıldığı aramalarda yaklaşık 250 kişilik personel görev alıyor. Sel kayıplarının aileleri de bölgede hüzünlü bekleyişine devam ediyor.

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